Депутат Госдумы Швыткин высказался о распитии алкоголя мобилизованными

Депутат Госдумы Швыткин: мобилизованным россиянам нельзя пить алкоголь, так как они выполняют задачи с риском для жизни

02 октября 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Мобилизованные граждане выполняют задачи, связанные с риском для жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованным россиянам не следует распивать спиртные напитки, поскольку с прибытия в военкомат они начинают выполнять задачи, связанные с риском для жизни. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Безусловно, нужно не допускать распитие спиртных напитков. Поддержание дисциплины и порядка. Не надо ничего выдумывать. Нужно контролировать правила поведения всех, кто находится на мобилизации. Те, кто употребляют спиртные напитки, должны понимать, что они не имеют права это делать, потому что идут выполнять задачи, связанные с риском для жизни. Выполнение задачи начинается с момента прихода в военный комиссариат», — заявил Юрий Швыткин. По словам депутата Госдумы, для выполнения задач мобилизованные должны поддерживать друг друга, а не распивать алкоголь. «Он должен быть на трезвую голову, в холодном уме и поддерживать друг друга. Вот главная задача на сегодня. Общая идея — выполнение задачи, поддержка друг друга, а не распитие спиртных напитков, прощание друг с другом и завещания. Мы идем не погибать, а побеждать. Это самый главный принцип», — заключил парламентарий. Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев в беседе с URA.RU призвал запретить продажу алкоголя во время частичной мобилизации в российский населенных пунктах, в которых находятся войсковые части. Тем временем в районе 32-го военного городка в Екатеринбурге ограничили продажу алкоголя. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в том, чтобы защитить мирное население Донбасса. Глава государства также объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и боевой опыт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованным россиянам не следует распивать спиртные напитки, поскольку с прибытия в военкомат они начинают выполнять задачи, связанные с риском для жизни. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Безусловно, нужно не допускать распитие спиртных напитков. Поддержание дисциплины и порядка. Не надо ничего выдумывать. Нужно контролировать правила поведения всех, кто находится на мобилизации. Те, кто употребляют спиртные напитки, должны понимать, что они не имеют права это делать, потому что идут выполнять задачи, связанные с риском для жизни. Выполнение задачи начинается с момента прихода в военный комиссариат», — заявил Юрий Швыткин. По словам депутата Госдумы, для выполнения задач мобилизованные должны поддерживать друг друга, а не распивать алкоголь. «Он должен быть на трезвую голову, в холодном уме и поддерживать друг друга. Вот главная задача на сегодня. Общая идея — выполнение задачи, поддержка друг друга, а не распитие спиртных напитков, прощание друг с другом и завещания. Мы идем не погибать, а побеждать. Это самый главный принцип», — заключил парламентарий. Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев в беседе с URA.RU призвал запретить продажу алкоголя во время частичной мобилизации в российский населенных пунктах, в которых находятся войсковые части. Тем временем в районе 32-го военного городка в Екатеринбурге ограничили продажу алкоголя. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в том, чтобы защитить мирное население Донбасса. Глава государства также объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и боевой опыт.