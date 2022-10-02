КС признал новые регионы, 9 стран НАТО призвали принять Украину: главное об СВО 2 октября

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по зданию СБУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конституционный суд РФ признал присоединение ЛДНР, Херсонщины и Запорожья к России. Лидеры девяти стран-членов НАТО выступили за вступление Украины в альянс. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 2 октября.

  • Армия России уничтожила десятки иностранных советников и сотрудников в результате удара по зданию Службы безопасности Украины в Днепропетровске. Согласно сообщению Минобороны, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России уничтожено более 35 сотрудников СБУ.
  • Главы девяти стран НАТО выступили за вступление Украины в альянс. Так, за вступление Украины в НАТО выступили главы Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии.
  • В Херсоне прогремела серия взрывов. По словам корреспондента РИА «Новости», стены зданий тряслись от взрывов. В общей сложности их было от пяти до семи.

  • Солдаты вооруженных сил Украины пожаловались на отсутствие зимнего обмундирования. Один из бойцов, сержант Константин В. пояснил, что их подразделению выдали зимнюю одежду летом. Поэтому несезонную одежду пришлось бросить во время отступления прямо на боевых позициях.

  • Конституционный суд РФ признал присоединение ЛДНР, Херсонщины и Запорожья к России. Соответствующие постановления были опубликованы на официальном сайте суда 2 октября.

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Конституционный суд РФ признал присоединение ЛДНР, Херсонщины и Запорожья к России. Лидеры девяти стран-членов НАТО выступили за вступление Украины в альянс. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 2 октября. Солдаты вооруженных сил Украины пожаловались на отсутствие зимнего обмундирования. Один из бойцов, сержант Константин В. пояснил, что их подразделению выдали зимнюю одежду летом. Поэтому несезонную одежду пришлось бросить во время отступления прямо на боевых позициях. Конституционный суд РФ признал присоединение ЛДНР, Херсонщины и Запорожья к России. Соответствующие постановления были опубликованы на официальном сайте суда 2 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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