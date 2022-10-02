Житель Кургана опасается лишиться своего дома в центре города

Курганец опасается, что может остаться без жилья Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Дом жителя Кургана попал в список объектов недвижимости и земельных участков, которые планируют изъять для нужд города. Об этом рассказал местный житель на личном приеме, который провел депутат ГД от Курганской области Александр Ремезков.

«Мужчина опасается лишиться своего дома, который в числе прочих планируют изъять для нужд города Кургана в целях размещения автомобильной дороги. Курганец сообщил, что список на доме уже висит, но никаких разъяснений от местных властей о порядке и сроках изъятия, а также размерах компенсации он до сих пор не получил», — написал Ремезков на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

В планах курганского депутата ГД направить официальный запрос главе города с просьбой разобраться в ситуации. Он также проследит за тем, чтобы горожанину дали подробные разъяснения по данному вопросу.

В начале лета URA.RU писало, что ради строительства автомобильной дороги в Кургане собираются снести десятки жилых домов. Об этом говорилось в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации. Необходимые документы по планировке были утверждены 13 июля. В мэрии тогда подчеркивали, что подать заявление об учете прав на указанные земельные участки можно в течение 60 дней с момента публикации извещения (с 15 июля включительно). По всем интересующим вопросам гражданам рекомендовали обращаться в городской депстрой.