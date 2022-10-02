02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Житель Кургана опасается лишиться своего дома в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новостройки клипарт. Белкин , ключ от дома, ключи от квартиры, ключи, квартира, ипотека, новостройки, покупка квартиры
Курганец опасается, что может остаться без жилья Фото:

Дом жителя Кургана попал в список объектов недвижимости и земельных участков, которые планируют изъять для нужд города. Об этом рассказал местный житель на личном приеме, который провел депутат ГД от Курганской области Александр Ремезков.

«Мужчина опасается лишиться своего дома, который в числе прочих планируют изъять для нужд города Кургана в целях размещения автомобильной дороги. Курганец сообщил, что список на доме уже висит, но никаких разъяснений от местных властей о порядке и сроках изъятия, а также размерах компенсации он до сих пор не получил», — написал Ремезков на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

В планах курганского депутата ГД направить официальный запрос главе города с просьбой разобраться в ситуации. Он также проследит за тем, чтобы горожанину дали подробные разъяснения по данному вопросу.

В начале лета URA.RU писало, что ради строительства автомобильной дороги в Кургане собираются снести десятки жилых домов. Об этом говорилось в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации. Необходимые документы по планировке были утверждены 13 июля. В мэрии тогда подчеркивали, что подать заявление об учете прав на указанные земельные участки можно в течение 60 дней с момента публикации извещения (с 15 июля включительно). По всем интересующим вопросам гражданам рекомендовали обращаться в городской депстрой.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Дом жителя Кургана попал в список объектов недвижимости и земельных участков, которые планируют изъять для нужд города. Об этом рассказал местный житель на личном приеме, который провел депутат ГД от Курганской области Александр Ремезков. «Мужчина опасается лишиться своего дома, который в числе прочих планируют изъять для нужд города Кургана в целях размещения автомобильной дороги. Курганец сообщил, что список на доме уже висит, но никаких разъяснений от местных властей о порядке и сроках изъятия, а также размерах компенсации он до сих пор не получил», — написал Ремезков на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». В планах курганского депутата ГД направить официальный запрос главе города с просьбой разобраться в ситуации. Он также проследит за тем, чтобы горожанину дали подробные разъяснения по данному вопросу. В начале лета URA.RU писало, что ради строительства автомобильной дороги в Кургане собираются снести десятки жилых домов. Об этом говорилось в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации. Необходимые документы по планировке были утверждены 13 июля. В мэрии тогда подчеркивали, что подать заявление об учете прав на указанные земельные участки можно в течение 60 дней с момента публикации извещения (с 15 июля включительно). По всем интересующим вопросам гражданам рекомендовали обращаться в городской депстрой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...