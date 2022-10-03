Законопроект: расширение России не потребует дополнительных затрат из бюджета

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Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав России Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Вступление новых регионов в состав России не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Об этом сообщается в законопроектах президента РФ Владимира Путина, направленных на рассмотрение в Госдуму РФ. Документы подразумевают ратификацию договоров между Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областью и Россией.

«Принятие федерального закона „О ратификации Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта“ не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета», — говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта. Документ вместе с пояснительной запиской опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Аналогичные формулировки содержат законопроекты о присоединении к России ЛНР, Запорожья и Херсонской области. О желании войти в состав России власти Донбасса объявили 19 сентября. Позднее об этом высказалось руководство Запорожской и Херсонской областей. По итогу, большинство проголосовали за вхождение в состав России. 30 сентября президент Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. В Донбассе прошли торжественные митинги в честь присоединения к России.

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Вступление новых регионов в состав России не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Об этом сообщается в законопроектах президента РФ Владимира Путина, направленных на рассмотрение в Госдуму РФ. Документы подразумевают ратификацию договоров между Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областью и Россией. «Принятие федерального закона „О ратификации Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта“ не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета», — говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта. Документ вместе с пояснительной запиской опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Аналогичные формулировки содержат законопроекты о присоединении к России ЛНР, Запорожья и Херсонской области. О желании войти в состав России власти Донбасса объявили 19 сентября. Позднее об этом высказалось руководство Запорожской и Херсонской областей. По итогу, большинство проголосовали за вхождение в состав России. 30 сентября президент Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. В Донбассе прошли торжественные митинги в честь присоединения к России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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