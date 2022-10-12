Москва обозначила свою позицию по конфликту Бишкека и Душанбе

12 октября 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

На саммитах в Астане Россия приложит усилия для урегулирования конфликта между Кыргызтаном и Таджикистаном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета На границе Киргизии и Таджикистана накалилась обстановка Россия выступает за дипломатическое урегулирование пограничного конфликта между Киргизией и Таджикистаном. Эта позиция будет обозначена президентом РФ Владимиром Путиным 13 октября на трехсторонней встрече лидеров стран в Астане, сообщил на пресс-конференции в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU. «Мы с озабоченностью воспринимаем периодические обострения обстановки на границе Киргизии и Таджикистана. Любой такой конфликт и трения между союзниками по ОДКБ могут быть использованы недоброжелателями для дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе», — подчеркнул Ушаков. Помощник президента РФ акцентировал внимание на том, что Россия выступает за урегулирование подобных конфликтов политико-дипломатическим путем. «Мы готовы подставить свое братское плечо и оказать содействие, в том числе с учетом имеющегося у нас опыта пограничного размежевания, в частности, с Казахстаном. Мы предложим партнерам провести дальнейшие трехсторонние консультации на других уровнях, чтобы стороны находились в постоянном диалоге», — уточнил Ушаков. Ситуация между Киргизией и Таджикистаном обострилась 14 сентября. Тогда там началась перестрелка между пограничниками. Обе стороны сообщают о жертвах среди военных и мирных жителей. 18 сентября в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин. На следующий день Киргизия подписала протокол с Таджикистаном о стабилизации ситуации и установлении мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия выступает за дипломатическое урегулирование пограничного конфликта между Киргизией и Таджикистаном. Эта позиция будет обозначена президентом РФ Владимиром Путиным 13 октября на трехсторонней встрече лидеров стран в Астане, сообщил на пресс-конференции в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU. «Мы с озабоченностью воспринимаем периодические обострения обстановки на границе Киргизии и Таджикистана. Любой такой конфликт и трения между союзниками по ОДКБ могут быть использованы недоброжелателями для дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе», — подчеркнул Ушаков. Помощник президента РФ акцентировал внимание на том, что Россия выступает за урегулирование подобных конфликтов политико-дипломатическим путем. «Мы готовы подставить свое братское плечо и оказать содействие, в том числе с учетом имеющегося у нас опыта пограничного размежевания, в частности, с Казахстаном. Мы предложим партнерам провести дальнейшие трехсторонние консультации на других уровнях, чтобы стороны находились в постоянном диалоге», — уточнил Ушаков. Ситуация между Киргизией и Таджикистаном обострилась 14 сентября. Тогда там началась перестрелка между пограничниками. Обе стороны сообщают о жертвах среди военных и мирных жителей. 18 сентября в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин. На следующий день Киргизия подписала протокол с Таджикистаном о стабилизации ситуации и установлении мира.