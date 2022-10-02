02 октября 2022

Мобилизованных пермяков в Елани обеспечили бензопилами и топорами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шарташский лесной парк
Инструмент понадобится мобилизованным пермякам в палаточном лагере, где их разместили Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Пермяков, мобилизованных в учебный центр в Елани, обеспечили обмундированием, питанием и инструментом, который может понадобиться в палаточном лагере: бензопилами, молотками, и топорами. Об условиях пребывания резервистов сообщается в telegram-канале министерства территориальной безопасности Пермского края.

Минобороны РФ и гуманитарной помощью организаций и граждан [в Елань] направлено в достаточном количестве: термобелье, форма зимняя и летняя, берцы, постельное белье, полотенца, печи, дрова, вещмешки, одеяла, спальные мешки, средства личной гигиены, шапки, перчатки, бумага, бензопилы, компьютеры, топоры, молотки, гвозди. Остальное будет выдано в ближайшее время. Кроме того, организовано трехразовое питание», — пояснили в минтербезопасности Прикамья, добавив, что «все проблемные вопросы решаются в плановом порядке».

URA.RU рассказывало о скандале с размещением резервистов из Пермского края в Елани. Мобилизованные сообщали, что учебный центр переполнен и им приходится спать на голом полу. На ситуацию отреагировал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Он отправил министра территориальной безопасности региона Виктора Батмазова в Елань и поручил разобраться в причинах произошедшего.

Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. Из Пермского края в учебные центры, расположенные в Елани и Тюмени, отправилось несколько эшелонов с резервистами.

Пермяков, мобилизованных в учебный центр Елани, разместили в палаточном лагере, обеспечив печками, дровами и необходимым инструментом
Фото:

Для резервистов организовано трехразовое питание
Фото:

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Пермяков, мобилизованных в учебный центр в Елани, обеспечили обмундированием, питанием и инструментом, который может понадобиться в палаточном лагере: бензопилами, молотками, и топорами. Об условиях пребывания резервистов сообщается в telegram-канале министерства территориальной безопасности Пермского края. Минобороны РФ и гуманитарной помощью организаций и граждан [в Елань] направлено в достаточном количестве: термобелье, форма зимняя и летняя, берцы, постельное белье, полотенца, печи, дрова, вещмешки, одеяла, спальные мешки, средства личной гигиены, шапки, перчатки, бумага, бензопилы, компьютеры, топоры, молотки, гвозди. Остальное будет выдано в ближайшее время. Кроме того, организовано трехразовое питание», — пояснили в минтербезопасности Прикамья, добавив, что «все проблемные вопросы решаются в плановом порядке». URA.RU рассказывало о скандале с размещением резервистов из Пермского края в Елани. Мобилизованные сообщали, что учебный центр переполнен и им приходится спать на голом полу. На ситуацию отреагировал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Он отправил министра территориальной безопасности региона Виктора Батмазова в Елань и поручил разобраться в причинах произошедшего. Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. Из Пермского края в учебные центры, расположенные в Елани и Тюмени, отправилось несколько эшелонов с резервистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...