Инструмент понадобится мобилизованным пермякам в палаточном лагере, где их разместили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Пермяков, мобилизованных в учебный центр в Елани, обеспечили обмундированием, питанием и инструментом, который может понадобиться в палаточном лагере: бензопилами, молотками, и топорами. Об условиях пребывания резервистов сообщается в telegram-канале министерства территориальной безопасности Пермского края.

Минобороны РФ и гуманитарной помощью организаций и граждан [в Елань] направлено в достаточном количестве: термобелье, форма зимняя и летняя, берцы, постельное белье, полотенца, печи, дрова, вещмешки, одеяла, спальные мешки, средства личной гигиены, шапки, перчатки, бумага, бензопилы, компьютеры, топоры, молотки, гвозди. Остальное будет выдано в ближайшее время. Кроме того, организовано трехразовое питание», — пояснили в минтербезопасности Прикамья, добавив, что «все проблемные вопросы решаются в плановом порядке».

URA.RU рассказывало о скандале с размещением резервистов из Пермского края в Елани. Мобилизованные сообщали, что учебный центр переполнен и им приходится спать на голом полу. На ситуацию отреагировал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Он отправил министра территориальной безопасности региона Виктора Батмазова в Елань и поручил разобраться в причинах произошедшего.

Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. Из Пермского края в учебные центры, расположенные в Елани и Тюмени, отправилось несколько эшелонов с резервистами.

Пермяков, мобилизованных в учебный центр Елани, разместили в палаточном лагере, обеспечив печками, дровами и необходимым инструментом Фото: telegram-канал министерства территориальной безопасности Пермского края