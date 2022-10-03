Мобилизованные россияне отправились в Луганскую народную республику
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны России подтвердило отправку мобилизованных резервистов в Луганскую народную республику. Вооруженные силы Украины за трое суток потеряли более 900 военнослужащих на Краснолиманском направлении и более 500 на Купянском. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 3 октября.
- Мобилизованные россияне отправились в зону проведения спецоперации в Луганскую народную республику. Об этом сообщило Минобороны РФ.
- Вооруженные силы Украины за трое суток потеряли более 900 военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России. На Купянском направлении общие потери ВСУ за трое суток составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники, добавили в ведомстве.
- Пересекшая административную границу Луганской народной республики группировка ВСУ практически полностью уничтожена. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, остатки сил украинской армии вернулись на занимаемые ранее позиции, понеся колоссальные потери.
- Военнослужащие ВСУ начали отступление под городом Артемовск (ДНР). Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. По его мнению, причиной отступления послужил фактор отсутствия резервов, снятых для наступлений на других направлениях.
- В Западном военном округе (ЗВО) сменили командующего. На место генерал-полковника Александра Журавлева пришел генерал-майор Роман Бердников, сообщил источник СМИ, подтверждая данные ЕГРЮЛ от 2 октября.
- Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил об отправке на Украину дополнительного подразделения обученных бойцов. Еще одно боевое формирование готовится к отправке в ближайшее время, сообщил чеченский глава.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. Позже, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации в стране. Глава государства объяснил это решение необходимостью защиты суверенитета и целостности России.