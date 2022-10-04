Военком раскрыл, куда отправляют мобилизованных свердловчан кроме Ростова и Астрахани

Военком Сысертского округа: мобилизованных свердловчан везут в соседний регион
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Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург, берцы, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Военком Яковлев назвал два города, куда отправляют бойцов Фото:
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Мобилизация в России

Свердловчан, попавших под частичную мобилизацию, отправляют на сборы в военную часть в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом жителям Сысертского городского округа рассказал местный военный комиссар, полковник в отставке Александр Яковлев.

«Все мобилизованные отправлялись на переподготовку в Елань и в 32 военный городок отправляли. После этого они убыли в Чебаркуль и в Ростов-на-Дону. Близкие могут навестить тех, кто еще в регионе», — сказал он во время прямого эфира, который транслировался в группе «Арамильские Вести» во «ВКонтакте».

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее представитель военкомата в Екатеринбурге заявил, что мобилизованных будут увозить в Ростов-на-Дону и Астрахань.

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Свердловчан, попавших под частичную мобилизацию, отправляют на сборы в военную часть в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом жителям Сысертского городского округа рассказал местный военный комиссар, полковник в отставке Александр Яковлев. «Все мобилизованные отправлялись на переподготовку в Елань и в 32 военный городок отправляли. После этого они убыли в Чебаркуль и в Ростов-на-Дону. Близкие могут навестить тех, кто еще в регионе», — сказал он во время прямого эфира, который транслировался в группе «Арамильские Вести» во «ВКонтакте». Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее представитель военкомата в Екатеринбурге заявил, что мобилизованных будут увозить в Ростов-на-Дону и Астрахань.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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