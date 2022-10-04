Военком раскрыл, куда отправляют мобилизованных свердловчан кроме Ростова и Астрахани

Военком Сысертского округа: мобилизованных свердловчан везут в соседний регион

04 октября 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Военком Яковлев назвал два города, куда отправляют бойцов Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Свердловчан, попавших под частичную мобилизацию, отправляют на сборы в военную часть в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом жителям Сысертского городского округа рассказал местный военный комиссар, полковник в отставке Александр Яковлев. «Все мобилизованные отправлялись на переподготовку в Елань и в 32 военный городок отправляли. После этого они убыли в Чебаркуль и в Ростов-на-Дону. Близкие могут навестить тех, кто еще в регионе», — сказал он во время прямого эфира, который транслировался в группе «Арамильские Вести» во «ВКонтакте». Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее представитель военкомата в Екатеринбурге заявил, что мобилизованных будут увозить в Ростов-на-Дону и Астрахань.

Свердловчан, попавших под частичную мобилизацию, отправляют на сборы в военную часть в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом жителям Сысертского городского округа рассказал местный военный комиссар, полковник в отставке Александр Яковлев. «Все мобилизованные отправлялись на переподготовку в Елань и в 32 военный городок отправляли. После этого они убыли в Чебаркуль и в Ростов-на-Дону. Близкие могут навестить тех, кто еще в регионе», — сказал он во время прямого эфира, который транслировался в группе «Арамильские Вести» во «ВКонтакте». Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее представитель военкомата в Екатеринбурге заявил, что мобилизованных будут увозить в Ростов-на-Дону и Астрахань.