В ЯНАО водитель вылетел через лобовое стекло при столкновении иномарок. Фото

05 октября 2022 в 07:58 Размер текста - 17 +

Под Ноябрьском столкнулись две иномарки (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под Ноябрьском столкнулись автомобили Mazda и Suzuki, водитель последней иномарки вылетел через лобовое стекло. О происшествии с тремя пострадавшими сообщает telegram-канал NSK. «Жуткое ДТП в 5 утра не доезжая поселка „Мечта“. Троих увезли на карете скорой помощи с переломами», — сообщается в соцсети. По данным telegram-канала, водитель Suzuki не был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой рассказать подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Новом Уренгое с участием полицейских. Автомобиль с включенными проблесковыми маячками врезался в иномарку. Фото: telegram-канал «NSK» Фото: telegram-канал «NSK»

Под Ноябрьском столкнулись автомобили Mazda и Suzuki, водитель последней иномарки вылетел через лобовое стекло. О происшествии с тремя пострадавшими сообщает telegram-канал NSK. «Жуткое ДТП в 5 утра не доезжая поселка „Мечта“. Троих увезли на карете скорой помощи с переломами», — сообщается в соцсети. По данным telegram-канала, водитель Suzuki не был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой рассказать подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Новом Уренгое с участием полицейских. Автомобиль с включенными проблесковыми маячками врезался в иномарку.