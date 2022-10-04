Под Ноябрьском столкнулись автомобили Mazda и Suzuki, водитель последней иномарки вылетел через лобовое стекло. О происшествии с тремя пострадавшими сообщает telegram-канал NSK.
«Жуткое ДТП в 5 утра не доезжая поселка „Мечта“. Троих увезли на карете скорой помощи с переломами», — сообщается в соцсети.
По данным telegram-канала, водитель Suzuki не был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой рассказать подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Новом Уренгое с участием полицейских. Автомобиль с включенными проблесковыми маячками врезался в иномарку.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao