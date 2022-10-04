04 октября 2022
03 октября 2022

В ЯНАО водитель вылетел через лобовое стекло при столкновении иномарок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в Алма-Ате после погромов. Алма-Ата, Казахстан, авария, казахстан, разбитый автомобиль, Алма-Ата, Алматы, алмаата
Под Ноябрьском столкнулись две иномарки (фото из архива) Фото:

Под Ноябрьском столкнулись автомобили Mazda и Suzuki, водитель последней иномарки вылетел через лобовое стекло. О происшествии с тремя пострадавшими сообщает telegram-канал NSK.

«Жуткое ДТП в 5 утра не доезжая поселка „Мечта“. Троих увезли на карете скорой помощи с переломами», — сообщается в соцсети.

По данным telegram-канала, водитель Suzuki не был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой рассказать подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Новом Уренгое с участием полицейских. Автомобиль с включенными проблесковыми маячками врезался в иномарку.

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Под Ноябрьском столкнулись автомобили Mazda и Suzuki, водитель последней иномарки вылетел через лобовое стекло. О происшествии с тремя пострадавшими сообщает telegram-канал NSK. «Жуткое ДТП в 5 утра не доезжая поселка „Мечта“. Троих увезли на карете скорой помощи с переломами», — сообщается в соцсети. По данным telegram-канала, водитель Suzuki не был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой рассказать подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Новом Уренгое с участием полицейских. Автомобиль с включенными проблесковыми маячками врезался в иномарку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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