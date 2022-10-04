04 октября 2022

Сестра мобилизованного из ЯНАО рассказала о сборах в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, мобилизация, мобилизованные, СВО
Мобилизованные ямальцы, имеющие боевой опыт, проходят подготовку в Тюмени наравне со всеми Фото:
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Мобилизация в России

Имеющие боевой опыт мобилизованные жители ЯНАО проходят подготовку в Тюмени наравне со всеми. Об этом рассказала сестра ямальца, который ранее служил на Северном Кавказе.

«Я рада, что он выходит на связь каждый день и рассказывает, как у них дела. Трехразовое питание, ежедневное обучение. Один день их обучали как правильно копать окопы, в другой день обучали первой медицинской помощи, минированию, разминированию. К подготовке подходят ответственно. Сказал, что скоро им доставят спальные мешки и матрасы, в целом, он доволен», — рассказала Вероника (по ряду причин просила не раскрывать фамилию) корреспонденту URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что бойцы из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени. На полигоне ТВИККУ имени маршала А.И. Прошлякова ямальцы готовятся к несению военной службы.

С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Имеющие боевой опыт мобилизованные жители ЯНАО проходят подготовку в Тюмени наравне со всеми. Об этом рассказала сестра ямальца, который ранее служил на Северном Кавказе. «Я рада, что он выходит на связь каждый день и рассказывает, как у них дела. Трехразовое питание, ежедневное обучение. Один день их обучали как правильно копать окопы, в другой день обучали первой медицинской помощи, минированию, разминированию. К подготовке подходят ответственно. Сказал, что скоро им доставят спальные мешки и матрасы, в целом, он доволен», — рассказала Вероника (по ряду причин просила не раскрывать фамилию) корреспонденту URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что бойцы из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени. На полигоне ТВИККУ имени маршала А.И. Прошлякова ямальцы готовятся к несению военной службы. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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