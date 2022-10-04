Сестра мобилизованного из ЯНАО рассказала о сборах в Тюмени

05 октября 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Мобилизованные ямальцы, имеющие боевой опыт, проходят подготовку в Тюмени наравне со всеми Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Имеющие боевой опыт мобилизованные жители ЯНАО проходят подготовку в Тюмени наравне со всеми. Об этом рассказала сестра ямальца, который ранее служил на Северном Кавказе. «Я рада, что он выходит на связь каждый день и рассказывает, как у них дела. Трехразовое питание, ежедневное обучение. Один день их обучали как правильно копать окопы, в другой день обучали первой медицинской помощи, минированию, разминированию. К подготовке подходят ответственно. Сказал, что скоро им доставят спальные мешки и матрасы, в целом, он доволен», — рассказала Вероника (по ряду причин просила не раскрывать фамилию) корреспонденту URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что бойцы из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени. На полигоне ТВИККУ имени маршала А.И. Прошлякова ямальцы готовятся к несению военной службы. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Имеющие боевой опыт мобилизованные жители ЯНАО проходят подготовку в Тюмени наравне со всеми. Об этом рассказала сестра ямальца, который ранее служил на Северном Кавказе. «Я рада, что он выходит на связь каждый день и рассказывает, как у них дела. Трехразовое питание, ежедневное обучение. Один день их обучали как правильно копать окопы, в другой день обучали первой медицинской помощи, минированию, разминированию. К подготовке подходят ответственно. Сказал, что скоро им доставят спальные мешки и матрасы, в целом, он доволен», — рассказала Вероника (по ряду причин просила не раскрывать фамилию) корреспонденту URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что бойцы из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени. На полигоне ТВИККУ имени маршала А.И. Прошлякова ямальцы готовятся к несению военной службы. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.