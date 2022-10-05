FT: США толкают Украину на решающий бой за Юг

05 октября 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

США подталкивают Украину к наступлению на юг страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США подталкивают Украину к решающему бою за юг страны. Об этом сообщает издание Financial Times. «Настоящая долгосрочная катастрофа для Украины настанет в тот момент, когда Россия перекроет Киеву доступ к воде от Мариуполя до Одессы. Источником жизненной силы Украины является ее доступ к Одессе, поэтому для них важно быть в наступательной позиции, а не только в оборонительной позиции на Юге», — поясняет демократ из сенатского комитета по международным отношениям Крис Мерфи. По словам издания, украинской стороне нужно срочно отбить Юг страны до наступления зимы, потому что земля в этом направлении станет грязной, так как ранее местность не промерзала последние три года. И это усложнит проведение боевых действий. Financial Times ссылается на официальных представителей США. Ранее в МИД РФ заявляли о том, что США отделяет тонкая грань от вмешательства в конфликт на Украине. В связи с этим Россия предупреждает американскую сторону о последствиях. Говоря о наступлении ВСУ на южных направлениях, они нанесли шесть ударов из американской системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Кроме того, по словам главы Запорожья, украинские националисты в любой момент могут устроить провокацию на Днепропетровской гидроэлектростанции (ГЭС) Запорожья. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин обозначил цели операции — демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В США подталкивают Украину к решающему бою за юг страны. Об этом сообщает издание Financial Times. «Настоящая долгосрочная катастрофа для Украины настанет в тот момент, когда Россия перекроет Киеву доступ к воде от Мариуполя до Одессы. Источником жизненной силы Украины является ее доступ к Одессе, поэтому для них важно быть в наступательной позиции, а не только в оборонительной позиции на Юге», — поясняет демократ из сенатского комитета по международным отношениям Крис Мерфи. По словам издания, украинской стороне нужно срочно отбить Юг страны до наступления зимы, потому что земля в этом направлении станет грязной, так как ранее местность не промерзала последние три года. И это усложнит проведение боевых действий. Financial Times ссылается на официальных представителей США. Ранее в МИД РФ заявляли о том, что США отделяет тонкая грань от вмешательства в конфликт на Украине. В связи с этим Россия предупреждает американскую сторону о последствиях. Говоря о наступлении ВСУ на южных направлениях, они нанесли шесть ударов из американской системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Кроме того, по словам главы Запорожья, украинские националисты в любой момент могут устроить провокацию на Днепропетровской гидроэлектростанции (ГЭС) Запорожья. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин обозначил цели операции — демилитаризация и денацификация Украины.