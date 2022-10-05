Аналитик по недвижимости: сбежавшая из России Пугачева не сможет продать свой замок

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Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла, галкин максим
Пугачева и Галкин продают свой замок Фото:

Подмосковный особняк певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан иноагентом) в деревне Грязь был выставлен на продажу за 1 млрд рублей. Риелтор и эксперт по элитной недвижимости Арина Лац считает, что в ближайшее время покупатели на это жилье вряд ли найдутся.

Риелтор называет множество плюсов данной недвижимости, но сомневается в потенциальных покупателях особняка Пугачевой и Галкина, так как «здесь уже момент идеологический». «Те, кто поддерживает точку зрения Максима Галкина относительно СВО, либо уехали, либо уезжают из России. Вкладываться в замок они не станут по понятным причинам: если покидают страну, то зачем им здесь замок? Те же, кто поддерживает СВО, морщатся при одном упоминании фамилий Галкина и Пугачевой. Не секрет, что часть россиян считают их предателями и ни за что не станут покупать у них ничего. Это как черная метка», — заявила Лац в интервью News.Ru.

В марте певица покинула Россию. Однако в конце августа она на месяц вернулась обратно для того, чтобы надлежащим образом разобраться с дорогостоящей недвижимостью, а также забрать документы детей из школы. Признанный иноагентом муж певицы Галкин также покинул Россию весной 2022 года на фоне проведения специальной военной операции РФ на Украине и с тех пор живет с семьей в доме своего брата в Израиле. В соцсетях юморист не раз критиковал СВО. Узнав о решении Минюста в отношении ее мужа, Пугачева попросила признать иноагентом и ее.

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Подмосковный особняк певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан иноагентом) в деревне Грязь был выставлен на продажу за 1 млрд рублей. Риелтор и эксперт по элитной недвижимости Арина Лац считает, что в ближайшее время покупатели на это жилье вряд ли найдутся. Риелтор называет множество плюсов данной недвижимости, но сомневается в потенциальных покупателях особняка Пугачевой и Галкина, так как «здесь уже момент идеологический». «Те, кто поддерживает точку зрения Максима Галкина относительно СВО, либо уехали, либо уезжают из России. Вкладываться в замок они не станут по понятным причинам: если покидают страну, то зачем им здесь замок? Те же, кто поддерживает СВО, морщатся при одном упоминании фамилий Галкина и Пугачевой. Не секрет, что часть россиян считают их предателями и ни за что не станут покупать у них ничего. Это как черная метка», — заявила Лац в интервью News.Ru. В марте певица покинула Россию. Однако в конце августа она на месяц вернулась обратно для того, чтобы надлежащим образом разобраться с дорогостоящей недвижимостью, а также забрать документы детей из школы. Признанный иноагентом муж певицы Галкин также покинул Россию весной 2022 года на фоне проведения специальной военной операции РФ на Украине и с тех пор живет с семьей в доме своего брата в Израиле. В соцсетях юморист не раз критиковал СВО. Узнав о решении Минюста в отношении ее мужа, Пугачева попросила признать иноагентом и ее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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