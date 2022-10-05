Военкор Лисицын сообщил о наступлении казачьего полка на Красный Лиман 06 октября 2022 в 02:20 Размер текста - 17 + Казаки 208-го полка освободили Диброво и наступают на Красный Лиман, заявил Евгений Лисицын Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Казаки 208-го казачьего полка пошли в наступление на Красный Лиман. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын. «208 Казачий Полк пошел в наступление на Красный Лиман, Казаки освободили населенный пункт Диброво», — написал Евгений Лисицын в своем telegram-канале. По словам источника «Царьграда», в освобождении населенного пункта также будет участвовать батальон добровольцев «Барс». Ранее российская армия вывела войска из Красного Лимана и перешла на более выгодные рубежи. В Минобороны РФ заявили, что была угроза окружения со стороны ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные войска готовятся к освобождению Красного Лимана. Также он отметил, что ситуация на Лиманском направлении улучшается. Казаки 208-го казачьего полка пошли в наступление на Красный Лиман. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын. «208 Казачий Полк пошел в наступление на Красный Лиман, Казаки освободили населенный пункт Диброво», — написал Евгений Лисицын в своем telegram-канале. По словам источника «Царьграда», в освобождении населенного пункта также будет участвовать батальон добровольцев «Барс». Ранее российская армия вывела войска из Красного Лимана и перешла на более выгодные рубежи. В Минобороны РФ заявили, что была угроза окружения со стороны ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные войска готовятся к освобождению Красного Лимана. Также он отметил, что ситуация на Лиманском направлении улучшается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям