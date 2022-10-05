05 октября 2022

Военкор Лисицын сообщил о наступлении казачьего полка на Красный Лиман

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Казаки 208-го полка освободили Диброво и наступают на Красный Лиман, заявил Евгений Лисицын Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Казаки 208-го казачьего полка пошли в наступление на Красный Лиман. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

«208 Казачий Полк пошел в наступление на Красный Лиман, Казаки освободили населенный пункт Диброво», — написал Евгений Лисицын в своем telegram-канале. По словам источника «Царьграда», в освобождении населенного пункта также будет участвовать батальон добровольцев «Барс».

Ранее российская армия вывела войска из Красного Лимана и перешла на более выгодные рубежи. В Минобороны РФ заявили, что была угроза окружения со стороны ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные войска готовятся к освобождению Красного Лимана. Также он отметил, что ситуация на Лиманском направлении улучшается.

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Казаки 208-го казачьего полка пошли в наступление на Красный Лиман. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын. «208 Казачий Полк пошел в наступление на Красный Лиман, Казаки освободили населенный пункт Диброво», — написал Евгений Лисицын в своем telegram-канале. По словам источника «Царьграда», в освобождении населенного пункта также будет участвовать батальон добровольцев «Барс». Ранее российская армия вывела войска из Красного Лимана и перешла на более выгодные рубежи. В Минобороны РФ заявили, что была угроза окружения со стороны ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные войска готовятся к освобождению Красного Лимана. Также он отметил, что ситуация на Лиманском направлении улучшается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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