100 коробок с сухпайками отправят на передовую (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Курганской области собрали для мобилизованных тысячу сухпайков с консервами, сахаром и сладостями. Также одна жительница Кургана передала военнообязанным вязаные носки и телефон. Об этом сообщается в группе «Народный фронт | Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня к нам привезли большой гуманитарный груз. В рамках акции „Все для победы“ нам передали армейские сухпайки в количестве 1 000 штук. В наполнение входят галеты, мясные и овощные консервы, сливки, сахар и сладости. Около 100 коробок с индивидуальными суточными наборами скоро отправятся на передовую», — рассказали в курганском отделении ОНФ. Также военнослужащим оказала небольшую гуманитарную помощь курганская бабушка. «Она передала вязаные теплые носки и мобильный телефон. Мы уверены, что этот добрый жест помощи не останется незамеченным нашими бойцами», — добавили в ОНФ.

Передать необходимое для мобилизованных оборудование, продукты и лекарства можно по адресу: ул. Урицого, 36/ Томина, 53, офис 207. Также в курганском отделении ОНФ работает центр содействия гражданам и их семьям. С вопросами по частичной мобилизации можно обратиться по телефону: +7 (3522) 44-35-80.

Ранее URA.RU писало, что мясокомбинат «Велес», принадлежащий депутату Госдумы Александру Ильтякову, закупил аптечки и сухпайки для мобилизованных сотрудников. По словам депутата ГД, на предприятии служить в армию ушли 20 человек. Глава одного из курганских округов перечислил 50 тысяч рублей на нужды мобилизованных в пункте помощи. Также сообщалось, что курганские женщины вяжут носки и варежки для мобилизованных, а жители Частоозерья собирают своим родственникам и друзьям на службу жгуты и экипировку.

Частичная мобилизация была введена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По данным Минобороны, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан.

Курганцы собрали 1000 сухпайков для мобилизованных Фото: группа «Народный фронт | Курганская область» в соцсети «ВКонтакте»

Сто коробок с сухпайками отправят в ближайшее время на передовую Фото: группа «Народный фронт | Курганская область» в соцсети «ВКонтакте»

Также в качестве помощи курганская бабушка передала мобилизованным вязаные носки и мобильный телефон Фото: группа «Народный фронт | Курганская область» в соцсети «ВКонтакте»