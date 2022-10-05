05 октября 2022

В мобилизационную комиссию ЯНАО включили главу ОНФ и прокурора

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Заседание челябинской городской думы. Челябинск, чиновник, спина, пиджак
В мобилизационную комиссию ЯНАО включили двух человек Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Правительство ЯНАО включило в состав региональной мобилизационной комиссии прокурора и руководителя окружного отделения ОНФ. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Ямала.

«Состав призывной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа по мобилизации граждан Российской Федерации изложить в следующей редакции: <…> прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа (по согласованию), <…> руководитель регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта в Ямало-Ненецком автономном округе (по согласованию)», — говорится в документе. Глава региона Дмитрий Артюхов уже подписал постановление.

Остальные члены комиссии остались неизменными. Возглавляет ее губернатор.

Ранее сообщалось, что в России была объявлена частичная мобилизация. Она началась 21 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Правительство ЯНАО включило в состав региональной мобилизационной комиссии прокурора и руководителя окружного отделения ОНФ. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Ямала. «Состав призывной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа по мобилизации граждан Российской Федерации изложить в следующей редакции: <…> прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа (по согласованию), <…> руководитель регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта в Ямало-Ненецком автономном округе (по согласованию)», — говорится в документе. Глава региона Дмитрий Артюхов уже подписал постановление. Остальные члены комиссии остались неизменными. Возглавляет ее губернатор. Ранее сообщалось, что в России была объявлена частичная мобилизация. Она началась 21 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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