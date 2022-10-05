В мобилизационную комиссию ЯНАО включили главу ОНФ и прокурора

Правительство ЯНАО включило в состав региональной мобилизационной комиссии прокурора и руководителя окружного отделения ОНФ. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Ямала.
«Состав призывной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа по мобилизации граждан Российской Федерации изложить в следующей редакции: <…> прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа (по согласованию), <…> руководитель регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта в Ямало-Ненецком автономном округе (по согласованию)», — говорится в документе. Глава региона Дмитрий Артюхов уже подписал постановление.
Остальные члены комиссии остались неизменными. Возглавляет ее губернатор.
Ранее сообщалось, что в России была объявлена частичная мобилизация. Она началась 21 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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