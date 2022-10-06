Суд вернул родителям девочку-живодерку из Челябинска

06 октября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Разорвавшая котенка и сбросившая собаку с 20 этажа школьница вернется в семью (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU Управлению соцзащиты отказали в иске о лишении или ограничении родительских прав матери челябинской школьницы, которая выбросила с 20 этажа собаку, а до этого расчленила котенка. Такое решение принял 6 октября Калининский районный суд Челябинска. «В ходе заседания управление соцзащиты Калининского района смягчило требования с лишения прав на их ограничение, но суд не поддержал доводы. Органы опеки будут обжаловать это решение», — цитирует издание «ОТВ» министра социальных отношений области Ирину Буторину. Девочка 13 лет брала на сайтах объявлений животных и издевалась над ними. Так, она буквально разорвала живого котенка осенью 2021 года, а в апреле 2022 года сбросила с 20 этажа собаку. Уголовная ответственность за жесткое обращение с животными наступает с 16 лет. Родители предпринимать какие-либо меры помощи школьнице с связи с отклонениями в ее поведении отказались. После этого девочку изъяли из семьи и поместили в психиатрическую больницу. В апреле чиновники направили в суд иск о лишении матери девочки родительских прав. Депут т Госдумы Владимир Бурматов направил запросы в МВД и прокуратуру. Однако по итогам процесса суд встал на сторону семьи живодерки.

Управлению соцзащиты отказали в иске о лишении или ограничении родительских прав матери челябинской школьницы, которая выбросила с 20 этажа собаку, а до этого расчленила котенка. Такое решение принял 6 октября Калининский районный суд Челябинска. «В ходе заседания управление соцзащиты Калининского района смягчило требования с лишения прав на их ограничение, но суд не поддержал доводы. Органы опеки будут обжаловать это решение», — цитирует издание «ОТВ» министра социальных отношений области Ирину Буторину. Девочка 13 лет брала на сайтах объявлений животных и издевалась над ними. Так, она буквально разорвала живого котенка осенью 2021 года, а в апреле 2022 года сбросила с 20 этажа собаку. Уголовная ответственность за жесткое обращение с животными наступает с 16 лет. Родители предпринимать какие-либо меры помощи школьнице с связи с отклонениями в ее поведении отказались. После этого девочку изъяли из семьи и поместили в психиатрическую больницу. В апреле чиновники направили в суд иск о лишении матери девочки родительских прав. Депут т Госдумы Владимир Бурматов направил запросы в МВД и прокуратуру. Однако по итогам процесса суд встал на сторону семьи живодерки.