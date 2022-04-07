07 апреля 2022

Родителей девочки-живодерки из Челябинска будут лишать прав

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Клипарт. Магнитогорск, суд, защитная маска, вынесение приговора, пандемия
Иск в суд поступит до 14 апреля Фото:

Родителей 13-летней школьницы в Челябинске, которая причастна к расправе над домашними животными, могут лишить родительских прав. С соответствующим иском в суд выйдет управление социальной защиты населения Калининского района, сообщает источник URA.RU в администрации города Челябинска.

«Школьницу забрали из семьи на основании того, что родители не должным образом исполняли свои обязанности, Фактически девочка находилась в социально опасном положении, нуждаясь в квалифицированной помощи. В связи с этим после пребывания в специализированном учреждении ребенок будет помещен в одно из учреждений опеки. В отношении ее родителей в течение недели управлением социальной защиты будет направлен в Калининский районный суд иск о лишении родительских прав», — рассказал источник сайта.

Матери девочки 44 года, отцу 73 года. Они отказались предпринимать меры по оказанию школьнице помощи в связи с отклонениями в ее поведении. Ранее девочка брала на сайтах объявлений животных и издевалась над ними. Так, она расчленила котенка осенью 2021 года, а в апреле 2022 года сбросила с 20 этажа собаку.

Субъектом преступления ребенок быть не может в силу возраста — уголовная ответственность за жесткое обращение с животными наступает с 16-ти лет. Девочка сейчас находится в психиатрической больнице.

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Родителей 13-летней школьницы в Челябинске, которая причастна к расправе над домашними животными, могут лишить родительских прав. С соответствующим иском в суд выйдет управление социальной защиты населения Калининского района, сообщает источник URA.RU в администрации города Челябинска. «Школьницу забрали из семьи на основании того, что родители не должным образом исполняли свои обязанности, Фактически девочка находилась в социально опасном положении, нуждаясь в квалифицированной помощи. В связи с этим после пребывания в специализированном учреждении ребенок будет помещен в одно из учреждений опеки. В отношении ее родителей в течение недели управлением социальной защиты будет направлен в Калининский районный суд иск о лишении родительских прав», — рассказал источник сайта. Матери девочки 44 года, отцу 73 года. Они отказались предпринимать меры по оказанию школьнице помощи в связи с отклонениями в ее поведении. Ранее девочка брала на сайтах объявлений животных и издевалась над ними. Так, она расчленила котенка осенью 2021 года, а в апреле 2022 года сбросила с 20 этажа собаку. Субъектом преступления ребенок быть не может в силу возраста — уголовная ответственность за жесткое обращение с животными наступает с 16-ти лет. Девочка сейчас находится в психиатрической больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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