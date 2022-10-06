Тюменские власти назвали причину отставки экс-главы района

Экс-глава Вагайского района Рамай Сунгатулин сам не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок полномочий. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. 3 октября муниципалитет возглавил Сергей Сидоренко.
«Сунгатулин Рамай Фаридович в октябре 2017 года был избран на должность главы Вагайского района сроком на пять лет. В связи с истечением в октябре текущего года срока полномочий, в соответствии с действующим законодательством думой Вагайского района был объявлен конкурс по отбору кандидатур на замещение должности. Сунгатулин принял решение не участвовать в конкурсе», — рассказали в инфоцентре.
Сидоренко был избран на новый пост единогласно. До последнего времени он занимал должность замглавы Вагайского района.
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