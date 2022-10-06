06 октября 2022
05 октября 2022

Тюменские власти назвали причину отставки экс-главы района

Экс-глава Вагайского района Рамай Сунгатулин ушел с поста сам
© Служба новостей «URA.RU»
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Совместная пресс-конференция Правительства Курганской области и компании
Об отставке Рамая Сунгатулина стало известно 3 октября Фото:

Экс-глава Вагайского района Рамай Сунгатулин сам не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок полномочий. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. 3 октября муниципалитет возглавил Сергей Сидоренко.

«Сунгатулин Рамай Фаридович в октябре 2017 года был избран на должность главы Вагайского района сроком на пять лет. В связи с истечением в октябре текущего года срока полномочий, в соответствии с действующим законодательством думой Вагайского района был объявлен конкурс по отбору кандидатур на замещение должности. Сунгатулин принял решение не участвовать в конкурсе», — рассказали в инфоцентре.

Сидоренко был избран на новый пост единогласно. До последнего времени он занимал должность замглавы Вагайского района.

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Экс-глава Вагайского района Рамай Сунгатулин сам не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок полномочий. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. 3 октября муниципалитет возглавил Сергей Сидоренко. «Сунгатулин Рамай Фаридович в октябре 2017 года был избран на должность главы Вагайского района сроком на пять лет. В связи с истечением в октябре текущего года срока полномочий, в соответствии с действующим законодательством думой Вагайского района был объявлен конкурс по отбору кандидатур на замещение должности. Сунгатулин принял решение не участвовать в конкурсе», — рассказали в инфоцентре. Сидоренко был избран на новый пост единогласно. До последнего времени он занимал должность замглавы Вагайского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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