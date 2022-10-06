Курганский магазин устроил акцию: призванным по мобилизации мужчинам при предъявлении повестки выдают килограмм сала. Об этом говорится в группе сети магазинов «Рога и Копыта» в соцсети «ВКонтакте».
«Сеть мясных центров проводит „мобилизАКацию“. Приди к нам с повесткой из военкомата и получи один килограмм сала в дорогу!» — говорится в посте. Также компания разыграет 3 килограмма копченого сала 17 октября. Условия акция представлены в соцсетях.
Некоторые пользователи положительно оценили данный маркетинговый ход: «Ваш маркетолог — гений! Поощрите его как-нибудь», — написал пользователь Семен Мальцев. По мнению других пользователей, проводить подобные акции, используя тему частичной мобилизации, неэтично.
До этого URA.RU писало, что курганский ветеран боевых действий, владелец пекарни в Шумихе, в ближайшее время приготовит несколько партий галет для отправки мобилизованным в качестве гуманитарной помощи. Также он поделился рецептом приготовления галет в домашних условиях.
Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.
Сеть магазинов намерена раздавать по 1 килограмму сала каждому, кто покажет повестку по мобилизации
Курганский магазин устроил акцию: призванным по мобилизации мужчинам при предъявлении повестки выдают килограмм сала. Об этом говорится в группе сети магазинов «Рога и Копыта» в соцсети «ВКонтакте». «Сеть мясных центров проводит „мобилизАКацию“. Приди к нам с повесткой из военкомата и получи один килограмм сала в дорогу!» — говорится в посте. Также компания разыграет 3 килограмма копченого сала 17 октября. Условия акция представлены в соцсетях. Некоторые пользователи положительно оценили данный маркетинговый ход: «Ваш маркетолог — гений! Поощрите его как-нибудь», — написал пользователь Семен Мальцев. По мнению других пользователей, проводить подобные акции, используя тему частичной мобилизации, неэтично. До этого URA.RU писало, что курганский ветеран боевых действий, владелец пекарни в Шумихе, в ближайшее время приготовит несколько партий галет для отправки мобилизованным в качестве гуманитарной помощи. Также он поделился рецептом приготовления галет в домашних условиях. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.