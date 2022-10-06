06 октября 2022

Курганский мясной магазин дарит мобилизованным килограмм сала. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., сало
Магазин в Кургане выдает по 1 кг сала в руки тем, кто покажет повестку по мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Курганский магазин устроил акцию: призванным по мобилизации мужчинам при предъявлении повестки выдают килограмм сала. Об этом говорится в группе сети магазинов «Рога и Копыта» в соцсети «ВКонтакте».

«Сеть мясных центров проводит „мобилизАКацию“. Приди к нам с повесткой из военкомата и получи один килограмм сала в дорогу!» — говорится в посте. Также компания разыграет 3 килограмма копченого сала 17 октября. Условия акция представлены в соцсетях.

Некоторые пользователи положительно оценили данный маркетинговый ход: «Ваш маркетолог — гений! Поощрите его как-нибудь», — написал пользователь Семен Мальцев. По мнению других пользователей, проводить подобные акции, используя тему частичной мобилизации, неэтично.

До этого URA.RU писало, что курганский ветеран боевых действий, владелец пекарни в Шумихе, в ближайшее время приготовит несколько партий галет для отправки мобилизованным в качестве гуманитарной помощи. Также он поделился рецептом приготовления галет в домашних условиях.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.

Сеть магазинов намерена раздавать по 1 килограмму сала каждому, кто покажет повестку по мобилизации

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

Курганский магазин устроил акцию: призванным по мобилизации мужчинам при предъявлении повестки выдают килограмм сала. Об этом говорится в группе сети магазинов «Рога и Копыта» в соцсети «ВКонтакте». «Сеть мясных центров проводит „мобилизАКацию“. Приди к нам с повесткой из военкомата и получи один килограмм сала в дорогу!» — говорится в посте. Также компания разыграет 3 килограмма копченого сала 17 октября. Условия акция представлены в соцсетях. Некоторые пользователи положительно оценили данный маркетинговый ход: «Ваш маркетолог — гений! Поощрите его как-нибудь», — написал пользователь Семен Мальцев. По мнению других пользователей, проводить подобные акции, используя тему частичной мобилизации, неэтично. До этого URA.RU писало, что курганский ветеран боевых действий, владелец пекарни в Шумихе, в ближайшее время приготовит несколько партий галет для отправки мобилизованным в качестве гуманитарной помощи. Также он поделился рецептом приготовления галет в домашних условиях. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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