Курганский мясной магазин дарит мобилизованным килограмм сала. Фото

07 октября 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Магазин в Кургане выдает по 1 кг сала в руки тем, кто покажет повестку по мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Курганский магазин устроил акцию: призванным по мобилизации мужчинам при предъявлении повестки выдают килограмм сала. Об этом говорится в группе сети магазинов «Рога и Копыта» в соцсети «ВКонтакте». «Сеть мясных центров проводит „мобилизАКацию“. Приди к нам с повесткой из военкомата и получи один килограмм сала в дорогу!» — говорится в посте. Также компания разыграет 3 килограмма копченого сала 17 октября. Условия акция представлены в соцсетях. Некоторые пользователи положительно оценили данный маркетинговый ход: «Ваш маркетолог — гений! Поощрите его как-нибудь», — написал пользователь Семен Мальцев. По мнению других пользователей, проводить подобные акции, используя тему частичной мобилизации, неэтично. До этого URA.RU писало, что курганский ветеран боевых действий, владелец пекарни в Шумихе, в ближайшее время приготовит несколько партий галет для отправки мобилизованным в качестве гуманитарной помощи. Также он поделился рецептом приготовления галет в домашних условиях. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан. Сеть магазинов намерена раздавать по 1 килограмму сала каждому, кто покажет повестку по мобилизации «Рога и копыта», соцсеть «ВКонтакте»

Курганский магазин устроил акцию: призванным по мобилизации мужчинам при предъявлении повестки выдают килограмм сала. Об этом говорится в группе сети магазинов «Рога и Копыта» в соцсети «ВКонтакте». «Сеть мясных центров проводит „мобилизАКацию“. Приди к нам с повесткой из военкомата и получи один килограмм сала в дорогу!» — говорится в посте. Также компания разыграет 3 килограмма копченого сала 17 октября. Условия акция представлены в соцсетях. Некоторые пользователи положительно оценили данный маркетинговый ход: «Ваш маркетолог — гений! Поощрите его как-нибудь», — написал пользователь Семен Мальцев. По мнению других пользователей, проводить подобные акции, используя тему частичной мобилизации, неэтично. До этого URA.RU писало, что курганский ветеран боевых действий, владелец пекарни в Шумихе, в ближайшее время приготовит несколько партий галет для отправки мобилизованным в качестве гуманитарной помощи. Также он поделился рецептом приготовления галет в домашних условиях. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.