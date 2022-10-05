Курганский пекарь с боевым опытом рассказал, как приготовить солдатские галеты дома

Курганский ветеран боевых действий: рецепт солдатских галет в домашних условиях

Ветеран боевых действий из Шумихи рассказал, как приготовить солдатские галеты дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Ветеран боевых действий, владелец пекарни в Шумихе (Курганская область) Илья Базыльников рассказал, как приготовить солдатские галеты в домашних условиях. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Обычные сухари из простого хлеба не подходят для длительного хранения: они плесневеют, их быстро находят и съедают крысы. Поэтому французские повара придумали рецепт печенья, известного как галеты. Благодаря тому, что в них мало жиров и белка, они практически не пригодны для плесневых грибков и не впитывают влагу», — говорит Базыльников. В том числе, он раскрыл стандартный рецепт галет.

Для приготовления галет в домашних условиях понадобится 4 стакана просеянной муки, столовая ложка соли и вода. «Воды нужно брать столько, чтобы тесто получилось не очень тугим, но и не липким. Замешиваем его около 5 минут, после чего раскатываем в блин и нарезаем небольшими кусочками. Затем смазываем противень маслом, а лучше — накрываем пергаментной бумагой, на нее выкладываем изделия из теста», — объясняет пекарь. Духовка должна быть разогрета до 180 градусов, выпекать галеты нужно 30 минут. Для красоты на тесте можно поставить круглые дырочки вилкой.

Базыльников является ветераном боевых действий. Был награжден медалью «25 лет окончания войны в Республике Таджикистан». По его словам, в ближайшее время пекарня изготовит несколько партий галет для отправки мобилизованным в качестве гумпомощи.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы собрали тысячу сухпайков с консервами, сахаром и сладостями для мобилизованных земляков. Одна из женщин передала вязаные теплые носки и мобильный телефон.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.