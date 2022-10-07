Из-за краж воды мэрия курганского округа окрасит воду в батареях

07 октября 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Из-за участившихся краж воды в Альменево окрасили воду в батареях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Альменевского округа Курганской области предупредили жителей, что окрасит воду в батареях из-за участившихся случаев слива воды. Об этом говорится в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Администрация округа и теплоснабжающая организация предупреждают, что вынуждены добавлять в теплоноситель (в воду отопительной системы) биологические добавки для окрашивания», — указано в посте. О том, какой цвет приобретет вода от биодобавок, не упоминается. В районе участились случаи слива воды из батарей местными жителями для хозяйственных нужд. Из-за этого теплоснабжающей организации приходилось включать подпитку теплоносителей холодной водой. «Это приводило к охлаждению отопительной системы, а также росту расходов топлива в котлах», — сообщают в мэрии. До этого URA.RU писало, что глава Звериноголовского округа Олег Курочкин просит жителей села Круглое погасить долги по счетам за холодную воду. В противном случае им приостановят подачу услуги.

Администрация Альменевского округа Курганской области предупредили жителей, что окрасит воду в батареях из-за участившихся случаев слива воды. Об этом говорится в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Администрация округа и теплоснабжающая организация предупреждают, что вынуждены добавлять в теплоноситель (в воду отопительной системы) биологические добавки для окрашивания», — указано в посте. О том, какой цвет приобретет вода от биодобавок, не упоминается. В районе участились случаи слива воды из батарей местными жителями для хозяйственных нужд. Из-за этого теплоснабжающей организации приходилось включать подпитку теплоносителей холодной водой. «Это приводило к охлаждению отопительной системы, а также росту расходов топлива в котлах», — сообщают в мэрии. До этого URA.RU писало, что глава Звериноголовского округа Олег Курочкин просит жителей села Круглое погасить долги по счетам за холодную воду. В противном случае им приостановят подачу услуги.