07 октября 2022

Reuters: самолет-разведчик США летал над «Северным потоком» после взрыва

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У места взрыва на «Северном потоке» был замечен разведывательный самолет США Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Самолет-разведчик ВМС США пролетел рядом с местом аварии на газопроводе «Северный поток-2» через несколько часов после подрыва. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на изученные данные о перемещениях техники.

«Разведывательный самолет ВМС США пролетел недалеко от места разрыва газопровода „Северный поток-2“ в Балтийском море через несколько часов после того, как появились первые повреждения», — говорится в материале. Указывается, что вылетевший из Исландии самолет P-8A Poseidon был над Северным морем, когда сейсмологи зафиксировали взрыв на трубопроводе, до этого он совершил два обычных круга над Польшей, а после направился к району трубопровода в Балтийском море.

Однако в Вашингтоне полет техники назвали «рутинным». Как утверждает представитель ВМС США, разведывательный самолет никак не связан с утечками на трубопроводе.

В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал аварию на газопроводе беспрецедентной. Позднее выяснилось, что трубы «Северного потока» были повреждены с помощью мощных взрывных устройств. В Кремле заявляли, что в районе повреждения газопроводов были замечены корабли НАТО. Кроме того, у острова Борнхольм регулярно летали военные вертолеты США, однако в Пентагоне отказались комментировать эту информацию. Американский историк и исследователь Эрик Цуэссе заявлял, что виновные во взрывах — Соединенные Штаты.

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Самолет-разведчик ВМС США пролетел рядом с местом аварии на газопроводе «Северный поток-2» через несколько часов после подрыва. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на изученные данные о перемещениях техники. «Разведывательный самолет ВМС США пролетел недалеко от места разрыва газопровода „Северный поток-2“ в Балтийском море через несколько часов после того, как появились первые повреждения», — говорится в материале. Указывается, что вылетевший из Исландии самолет P-8A Poseidon был над Северным морем, когда сейсмологи зафиксировали взрыв на трубопроводе, до этого он совершил два обычных круга над Польшей, а после направился к району трубопровода в Балтийском море. Однако в Вашингтоне полет техники назвали «рутинным». Как утверждает представитель ВМС США, разведывательный самолет никак не связан с утечками на трубопроводе. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал аварию на газопроводе беспрецедентной. Позднее выяснилось, что трубы «Северного потока» были повреждены с помощью мощных взрывных устройств. В Кремле заявляли, что в районе повреждения газопроводов были замечены корабли НАТО. Кроме того, у острова Борнхольм регулярно летали военные вертолеты США, однако в Пентагоне отказались комментировать эту информацию. Американский историк и исследователь Эрик Цуэссе заявлял, что виновные во взрывах — Соединенные Штаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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