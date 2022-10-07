07 октября 2022
06 октября 2022

В ЯНАО на пост главы района претендует учитель истории

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, сумка, портфель, сумка с документами
Учитель истории Петр Чупров претендует на должность главы Шурышкарского района Фото:

Учитель истории и обществознания Петр Чупров подал документы на конкурс по замещению должности главы Шурышкарского района ЯНАО. Об этом сообщает официальная группа администрации Шурышкарского района в социальной сети «ВКонтакте».

«На рассмотрение конкурсной комиссии поступили документы Чупрова Петра Ивановича, претендента на участие в конкурсе на должность Главы Шурышкарского района. В настоящее время Петр Иванович работает в Мужевской средней общеобразовательной школе учителем истории и обществознания», — сообщает пресс-служба администрации района.

Таким образом, на должность главы района сейчас претендуют три кандидата, кроме Чупрова свои кандидатуры на конкурс выдвинули действующий глава Шурышкарского района Олег Попов и ведущий специалист по ГО и ЧС Дмитрий Смирнов. Заявки на конкурс принимаются до 10 октября, итоги конкурсная комиссия планирует подвести 20 октября.

Ранее URA.RU рассказало, что Петр Чупров стал депутатом думы Шурышкарского района первого созыва. Выборы прошли 11 сентября, в единый день голосования в России.

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Учитель истории и обществознания Петр Чупров подал документы на конкурс по замещению должности главы Шурышкарского района ЯНАО. Об этом сообщает официальная группа администрации Шурышкарского района в социальной сети «ВКонтакте». «На рассмотрение конкурсной комиссии поступили документы Чупрова Петра Ивановича, претендента на участие в конкурсе на должность Главы Шурышкарского района. В настоящее время Петр Иванович работает в Мужевской средней общеобразовательной школе учителем истории и обществознания», — сообщает пресс-служба администрации района. Таким образом, на должность главы района сейчас претендуют три кандидата, кроме Чупрова свои кандидатуры на конкурс выдвинули действующий глава Шурышкарского района Олег Попов и ведущий специалист по ГО и ЧС Дмитрий Смирнов. Заявки на конкурс принимаются до 10 октября, итоги конкурсная комиссия планирует подвести 20 октября. Ранее URA.RU рассказало, что Петр Чупров стал депутатом думы Шурышкарского района первого созыва. Выборы прошли 11 сентября, в единый день голосования в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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