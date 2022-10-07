Митинг в поддержку СВО в Новом Уренгое
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Новом Уренгое (ЯНАО) на центральной площади проходит митинг в поддержку специальной операции. Сообщение о данном мероприятии появилось в telegram-канале «Импульс Севера. Новый Уренгой».
«Представители политических партий, сотрудники предприятий газовой столицы и неравнодушные горожане пришли на митинг. Все объединились для поддержки нашей страны и боевого духа у мобилизованных ребят», — говорится в публикации.
Ранее URA.RU сообщило, что жители ЯНАО поддержали решение о присоединении Донбасса к России. Десятки жителей Надыма вышли на главную набережную с флагами России. К акции присоединились представители всех политических партий.
В Новом Уренгое проходит митинг в поддержку СВО
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