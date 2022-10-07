07 октября 2022
06 октября 2022

В ЯНАО проходит митинг в поддержку СВО. Фото

В ЯНАО проходит митинг в поддержку СВО. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в честь присоединения ДНР к РФ. Саур-Могила , флаг, митинг, триколор, флаг россии, российский
Митинг в поддержку СВО в Новом Уренгое Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Новом Уренгое (ЯНАО) на центральной площади проходит митинг в поддержку специальной операции. Сообщение о данном мероприятии появилось в telegram-канале «Импульс Севера. Новый Уренгой».

«Представители политических партий, сотрудники предприятий газовой столицы и неравнодушные горожане пришли на митинг. Все объединились для поддержки нашей страны и боевого духа у мобилизованных ребят», — говорится в публикации.

Ранее URA.RU сообщило, что жители ЯНАО поддержали решение о присоединении Донбасса к России. Десятки жителей Надыма вышли на главную набережную с флагами России. К акции присоединились представители всех политических партий.

В Новом Уренгое проходит митинг в поддержку СВО

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на центральной площади проходит митинг в поддержку специальной операции. Сообщение о данном мероприятии появилось в telegram-канале «Импульс Севера. Новый Уренгой». «Представители политических партий, сотрудники предприятий газовой столицы и неравнодушные горожане пришли на митинг. Все объединились для поддержки нашей страны и боевого духа у мобилизованных ребят», — говорится в публикации. Ранее URA.RU сообщило, что жители ЯНАО поддержали решение о присоединении Донбасса к России. Десятки жителей Надыма вышли на главную набережную с флагами России. К акции присоединились представители всех политических партий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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