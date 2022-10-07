В ЯНАО проходит митинг в поддержку СВО. Фото

В ЯНАО проходит митинг в поддержку СВО. Фото

08 октября 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Митинг в поддержку СВО в Новом Уренгое Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Новом Уренгое (ЯНАО) на центральной площади проходит митинг в поддержку специальной операции. Сообщение о данном мероприятии появилось в telegram-канале «Импульс Севера. Новый Уренгой». «Представители политических партий, сотрудники предприятий газовой столицы и неравнодушные горожане пришли на митинг. Все объединились для поддержки нашей страны и боевого духа у мобилизованных ребят», — говорится в публикации. Ранее URA.RU сообщило, что жители ЯНАО поддержали решение о присоединении Донбасса к России. Десятки жителей Надыма вышли на главную набережную с флагами России. К акции присоединились представители всех политических партий. В Новом Уренгое проходит митинг в поддержку СВО telegram-канал «Импульс Севера. Новый Уренгой»

В Новом Уренгое (ЯНАО) на центральной площади проходит митинг в поддержку специальной операции. Сообщение о данном мероприятии появилось в telegram-канале «Импульс Севера. Новый Уренгой». «Представители политических партий, сотрудники предприятий газовой столицы и неравнодушные горожане пришли на митинг. Все объединились для поддержки нашей страны и боевого духа у мобилизованных ребят», — говорится в публикации. Ранее URA.RU сообщило, что жители ЯНАО поддержали решение о присоединении Донбасса к России. Десятки жителей Надыма вышли на главную набережную с флагами России. К акции присоединились представители всех политических партий.