В следственном управлении СК РФ по Тюменской области завершили расследование убийства мужчины в Тобольском районе. Ранее там сообщили версию, по которой обвиняемый убил своего знакомого из-за подозрений в краже майнингового оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«СУ СК Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25 — летнего жителя города Тобольска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в региональном управлении следственного комитета. Сейчас дело будет направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения. После этого дело должно направиться в суд.
Ранее URA.RU cообщало подробности инцидента. Так, 25 апреля на территории Тобольского района произошел конфликт, в результате которого мужчина убил своего знакомого из-за подозрений в краже майнингового оборудования. После этого он скрылся, а о пропаже пострадавшего стало известно благодаря родственникам.
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