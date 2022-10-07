В Тюменской области завершили расследование убийства из-за майнинговой фермы. Фото

08 октября 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Об убийстве стало известно в апреле этого года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В следственном управлении СК РФ по Тюменской области завершили расследование убийства мужчины в Тобольском районе. Ранее там сообщили версию, по которой обвиняемый убил своего знакомого из-за подозрений в краже майнингового оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «СУ СК Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25 — летнего жителя города Тобольска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в региональном управлении следственного комитета. Сейчас дело будет направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения. После этого дело должно направиться в суд. Ранее URA.RU cообщало подробности инцидента. Так, 25 апреля на территории Тобольского района произошел конфликт, в результате которого мужчина убил своего знакомого из-за подозрений в краже майнингового оборудования. После этого он скрылся, а о пропаже пострадавшего стало известно благодаря родственникам. Фото: telegram-канал «СУ СК России по Тюменской области»

В следственном управлении СК РФ по Тюменской области завершили расследование убийства мужчины в Тобольском районе. Ранее там сообщили версию, по которой обвиняемый убил своего знакомого из-за подозрений в краже майнингового оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «СУ СК Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25 — летнего жителя города Тобольска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в региональном управлении следственного комитета. Сейчас дело будет направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения. После этого дело должно направиться в суд. Ранее URA.RU cообщало подробности инцидента. Так, 25 апреля на территории Тобольского района произошел конфликт, в результате которого мужчина убил своего знакомого из-за подозрений в краже майнингового оборудования. После этого он скрылся, а о пропаже пострадавшего стало известно благодаря родственникам.