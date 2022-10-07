07 октября 2022
06 октября 2022

В Тюменской области завершили расследование убийства из-за майнинговой фермы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, полицейское оцепление, следственная группа
Об убийстве стало известно в апреле этого года Фото:

В следственном управлении СК РФ по Тюменской области завершили расследование убийства мужчины в Тобольском районе. Ранее там сообщили версию, по которой обвиняемый убил своего знакомого из-за подозрений в краже майнингового оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«СУ СК Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25 — летнего жителя города Тобольска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в региональном управлении следственного комитета. Сейчас дело будет направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения. После этого дело должно направиться в суд.

Ранее URA.RU cообщало подробности инцидента. Так, 25 апреля на территории Тобольского района произошел конфликт, в результате которого мужчина убил своего знакомого из-за подозрений в краже майнингового оборудования. После этого он скрылся, а о пропаже пострадавшего стало известно благодаря родственникам.

Фото:

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В следственном управлении СК РФ по Тюменской области завершили расследование убийства мужчины в Тобольском районе. Ранее там сообщили версию, по которой обвиняемый убил своего знакомого из-за подозрений в краже майнингового оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «СУ СК Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25 — летнего жителя города Тобольска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в региональном управлении следственного комитета. Сейчас дело будет направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения. После этого дело должно направиться в суд. Ранее URA.RU cообщало подробности инцидента. Так, 25 апреля на территории Тобольского района произошел конфликт, в результате которого мужчина убил своего знакомого из-за подозрений в краже майнингового оборудования. После этого он скрылся, а о пропаже пострадавшего стало известно благодаря родственникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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