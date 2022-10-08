Партия Шольца назвала способ урегулирования конфликта на Украине

В ФРГ призвали к дипломатическому решению украинского конфликта

09 октября 2022 в 00:19 Размер текста - 17 +

Рольф Мютцених считает, что нужно как можно быстрее остановить эскалацию возможного ядерного конфликта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо как можно быстрее остановить эскалацию возможного ядерного конфликта из-за ситуации на Украине. Об этом заявил лидер фракции социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с требованием нанести «превентивные» удары по территории РФ. «Мы должны поощрять ответственных лиц в Вашингтоне в этом и активно поддерживать их», — сказал он журналу Der Spiegel. По его словам, американское правительство готово изучить собственные способы прекращения боевых действий на Украине. По его мнению именно глава МИД Германии Анналена Бербок должна выступить вместе с американской стороной и выдвинуть дипломатические предложения. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский глава обозначит помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Ранее в Германии назвали президента Украины Владимира Зеленского опасным для Европы. До этого Зеленский обратился к НАТО с требованием нанести «превентивные» удары, а не «ждать ядерных ударов России». В офисе президента Украины также обязали Запад предоставить ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории. В ответ в МИДе отмечали, что киевский режим таким образом создает риски, связанные с применением оружия массового поражения. Пользователи соцсетей в США потребовали сменить украинскую власть и прекратить снабжать Киев американским оружием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо как можно быстрее остановить эскалацию возможного ядерного конфликта из-за ситуации на Украине. Об этом заявил лидер фракции социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с требованием нанести «превентивные» удары по территории РФ. «Мы должны поощрять ответственных лиц в Вашингтоне в этом и активно поддерживать их», — сказал он журналу Der Spiegel. По его словам, американское правительство готово изучить собственные способы прекращения боевых действий на Украине. По его мнению именно глава МИД Германии Анналена Бербок должна выступить вместе с американской стороной и выдвинуть дипломатические предложения. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский глава обозначит помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Ранее в Германии назвали президента Украины Владимира Зеленского опасным для Европы. До этого Зеленский обратился к НАТО с требованием нанести «превентивные» удары, а не «ждать ядерных ударов России». В офисе президента Украины также обязали Запад предоставить ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории. В ответ в МИДе отмечали, что киевский режим таким образом создает риски, связанные с применением оружия массового поражения. Пользователи соцсетей в США потребовали сменить украинскую власть и прекратить снабжать Киев американским оружием.