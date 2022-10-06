В США потребовали смены власти на Украине после слов Зеленского о ядерном ударе по РФ

06 октября 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter из США назвали Зеленского «безумным клоуном» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) из США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его требование к НАТО нанести «превентивный» ядерный удар по России. По мнению американцев, украинский лидер должен покинуть свой пост. «Зеленский хочет, чтобы НАТО начала третью мировую войну. Смена режима нужна, но на Украине, а не в России. Никакая помощь больше не должна поступать этому сумасшедшему. Нам нужно форсировать переговоры», — написал пользователь с ником zirp failure. Его поддержали в комментариях, назвав украинского лидера «безумным клоуном», который хочет «устроить холокост». По мнению Dagny Taggart, действиями Зеленского руководят Соединенные Штаты, что подтверждают «ежедневные заявления Запада о ядерном оружии». «Они [страны Запада] продвигают этот нарратив», — резюмировал пользователь. О том, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России», ранее говорил Зеленский. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его «неуравновешенным монстром», предупредив мировое сообщество об уничтожении планеты. В Кремле высказывание украинского лидера назвали призывом к началу третьей мировой войны, отметив, что за этим стоят США и Великобритания. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому сделать трепанацию черепа, пока он не натворил еще больших бед.

Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) из США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его требование к НАТО нанести «превентивный» ядерный удар по России. По мнению американцев, украинский лидер должен покинуть свой пост. «Зеленский хочет, чтобы НАТО начала третью мировую войну. Смена режима нужна, но на Украине, а не в России. Никакая помощь больше не должна поступать этому сумасшедшему. Нам нужно форсировать переговоры», — написал пользователь с ником zirp failure. Его поддержали в комментариях, назвав украинского лидера «безумным клоуном», который хочет «устроить холокост». По мнению Dagny Taggart, действиями Зеленского руководят Соединенные Штаты, что подтверждают «ежедневные заявления Запада о ядерном оружии». «Они [страны Запада] продвигают этот нарратив», — резюмировал пользователь. О том, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России», ранее говорил Зеленский. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его «неуравновешенным монстром», предупредив мировое сообщество об уничтожении планеты. В Кремле высказывание украинского лидера назвали призывом к началу третьей мировой войны, отметив, что за этим стоят США и Великобритания. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому сделать трепанацию черепа, пока он не натворил еще больших бед.