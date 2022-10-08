Звезды поздравили Путина концертом в Грозном

09 октября 2022 в 03:46 Размер текста - 17 +

В концерте приняли участие Олег Газманов, Тимати, Григорий Лепс и другие Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Путин отмечает 70-летие В Грозном прошел патриотический концерт в честь 70-летия президента России Владимира Путина. В нем приняли участие Олег Газманов, Александр Маршал, Тимати, Григорий Лепс и другие. В Грозном прошел масштабный патриотический концерт «Единство» в честь дня рождения президента России Владимира Путина, а также присоединения новых регионов и в поддержку бойцов, принимающих участие в специальной операции на Украине. В нем приняли участие звезды российской эстрады Олег Газманов, Александр Маршал, Тимати, Григорий Лепс, Юлия Чичерина, Зара, Валерия, передает ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента. 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 70 лет. В Кремле сообщали, что в этот день он займется рабочими вопросами. Там отметили, что поздравления российского лидера с днем рождения от глав государств не предусмотрены протоколом, но они могут поздравить его. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил духовенству и верующим «молиться о здравии» Путина в течение двух дней в честь его дня рождения. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал поздравительный пост в адрес российского президента, от имени чеченского народа он пожелал Путину крепкого здоровья, долгих лет жизни и «успехов в служении великой Родине».

В Грозном прошел патриотический концерт в честь 70-летия президента России Владимира Путина. В нем приняли участие Олег Газманов, Александр Маршал, Тимати, Григорий Лепс и другие. В Грозном прошел масштабный патриотический концерт «Единство» в честь дня рождения президента России Владимира Путина, а также присоединения новых регионов и в поддержку бойцов, принимающих участие в специальной операции на Украине. В нем приняли участие звезды российской эстрады Олег Газманов, Александр Маршал, Тимати, Григорий Лепс, Юлия Чичерина, Зара, Валерия, передает ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента. 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 70 лет. В Кремле сообщали, что в этот день он займется рабочими вопросами. Там отметили, что поздравления российского лидера с днем рождения от глав государств не предусмотрены протоколом, но они могут поздравить его. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил духовенству и верующим «молиться о здравии» Путина в течение двух дней в честь его дня рождения. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал поздравительный пост в адрес российского президента, от имени чеченского народа он пожелал Путину крепкого здоровья, долгих лет жизни и «успехов в служении великой Родине».