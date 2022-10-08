В ЯНАО осужден мужчина, пытавшийся убить родного брата

Житель ЯНАО приговорен к 6 годам лишения свободы за покушение на убийство родного брата

Житель поселка Тазовский признан виновным в покушении на убийство родного брата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель поселка Тазовский (ЯНАО) признан виновным в покушении на убийство родного брата. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Собранные следственным отделом по Тазовскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится на сайте ведомства.

Следствие установило, что мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому, где проживают его братья. Когда один из братьев открыл дверь, мужчина нанес удар ножом в область лица. Подоспевший на помощь второй брат, выхватил нож из его рук.

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