Экс-посол Франции: терактом на Крымском мосту Киев пытался втянуть НАТО в конфликт

11 октября 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

Взрывом на Крымском мосту Киев надеялся вовлечь НАТО в конфликт с РФ Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв При организации взрыва на Крымском мосту Киев рассчитывал спровоцировать Россию на такую реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт. Такое мнение выразил бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон. «Зеленский не может [добиться военных успехов] без американской помощи, поэтому он пытается всеми силами добиться вовлечения США и НАТО в этот конфликт», — сказал дипломат в эфире телеканала BFM. По его словам, теракт на Крымском мосту необходимо расценивать как попытку подтолкнуть президента России Владимира Путина к более жестким действиям, «выходящим за грань». «Однако Путин ответил в относительно умеренном ключе», — резюмировал Бланшмезон. Утром 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Часть автодороги оказалась разрушена. Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. Ответом на действия Киева стали массированные удары по украинским объектам инфраструктуры. В частности, взрывы прогремели в столице, а также во Львове, Днепре, Тернополе, Житомире. Ракетные удары по инфраструктуре Украины стали самым масштабным ударом по энергосистеме страны с начала спецоперации по защите республик Донбасса.

При организации взрыва на Крымском мосту Киев рассчитывал спровоцировать Россию на такую реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт. Такое мнение выразил бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон. «Зеленский не может [добиться военных успехов] без американской помощи, поэтому он пытается всеми силами добиться вовлечения США и НАТО в этот конфликт», — сказал дипломат в эфире телеканала BFM. По его словам, теракт на Крымском мосту необходимо расценивать как попытку подтолкнуть президента России Владимира Путина к более жестким действиям, «выходящим за грань». «Однако Путин ответил в относительно умеренном ключе», — резюмировал Бланшмезон. Утром 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Часть автодороги оказалась разрушена. Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. Ответом на действия Киева стали массированные удары по украинским объектам инфраструктуры. В частности, взрывы прогремели в столице, а также во Львове, Днепре, Тернополе, Житомире. Ракетные удары по инфраструктуре Украины стали самым масштабным ударом по энергосистеме страны с начала спецоперации по защите республик Донбасса.