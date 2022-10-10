Экс-посол Франции: терактом на Крымском мосту Киев пытался втянуть НАТО в конфликт

При организации взрыва на Крымском мосту Киев рассчитывал спровоцировать Россию на такую реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт. Такое мнение выразил бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон.
«Зеленский не может [добиться военных успехов] без американской помощи, поэтому он пытается всеми силами добиться вовлечения США и НАТО в этот конфликт», — сказал дипломат в эфире телеканала BFM. По его словам, теракт на Крымском мосту необходимо расценивать как попытку подтолкнуть президента России Владимира Путина к более жестким действиям, «выходящим за грань». «Однако Путин ответил в относительно умеренном ключе», — резюмировал Бланшмезон.
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При организации взрыва на Крымском мосту Киев рассчитывал спровоцировать Россию на такую реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт. Такое мнение выразил бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон. «Зеленский не может [добиться военных успехов] без американской помощи, поэтому он пытается всеми силами добиться вовлечения США и НАТО в этот конфликт», — сказал дипломат в эфире телеканала BFM. По его словам, теракт на Крымском мосту необходимо расценивать как попытку подтолкнуть президента России Владимира Путина к более жестким действиям, «выходящим за грань». «Однако Путин ответил в относительно умеренном ключе», — резюмировал Бланшмезон. Утром 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Часть автодороги оказалась разрушена. Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. Ответом на действия Киева стали массированные удары по украинским объектам инфраструктуры. В частности, взрывы прогремели в столице, а также во Львове, Днепре, Тернополе, Житомире. Ракетные удары по инфраструктуре Украины стали самым масштабным ударом по энергосистеме страны с начала спецоперации по защите республик Донбасса.