10 октября 2022

Россия предупредила США о «красных линиях» из-за поставок оружия на Украину

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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, флаг сша
В МИДе РФ призвали США не пересекать красные линии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Продолжая поставки вооружений Украине, США и их союзники вплотную приблизились к красной линии. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать режим смертоносными вооружениями. Это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта», — приводит слова Антонова РИА «Новости».

Американский лидер Джо Байден заявил, что США осуждают ракетные удары России по Украине и продолжат оказывать Киеву необходимую поддержку. В частности, в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским он пообещал предоставить современные средства противовоздушной обороны (ПВО). На фоне российской спецоперации Вашингтон активно поддерживает Киев поставками вооружения и денежными траншами. Однако в Конгрессе заявляли, что у налогоплательщиков Америки нет денег на помощь Украине в конфликте с РФ.

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Продолжая поставки вооружений Украине, США и их союзники вплотную приблизились к красной линии. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать режим смертоносными вооружениями. Это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта», — приводит слова Антонова РИА «Новости». Американский лидер Джо Байден заявил, что США осуждают ракетные удары России по Украине и продолжат оказывать Киеву необходимую поддержку. В частности, в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским он пообещал предоставить современные средства противовоздушной обороны (ПВО). На фоне российской спецоперации Вашингтон активно поддерживает Киев поставками вооружения и денежными траншами. Однако в Конгрессе заявляли, что у налогоплательщиков Америки нет денег на помощь Украине в конфликте с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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