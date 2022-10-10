Россия предупредила США о «красных линиях» из-за поставок оружия на Украину

11 октября 2022 в 06:34 Размер текста - 17 +

В МИДе РФ призвали США не пересекать красные линии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Продолжая поставки вооружений Украине, США и их союзники вплотную приблизились к красной линии. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать режим смертоносными вооружениями. Это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта», — приводит слова Антонова РИА «Новости». Американский лидер Джо Байден заявил, что США осуждают ракетные удары России по Украине и продолжат оказывать Киеву необходимую поддержку. В частности, в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским он пообещал предоставить современные средства противовоздушной обороны (ПВО). На фоне российской спецоперации Вашингтон активно поддерживает Киев поставками вооружения и денежными траншами. Однако в Конгрессе заявляли, что у налогоплательщиков Америки нет денег на помощь Украине в конфликте с РФ.

Продолжая поставки вооружений Украине, США и их союзники вплотную приблизились к красной линии. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать режим смертоносными вооружениями. Это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта», — приводит слова Антонова РИА «Новости». Американский лидер Джо Байден заявил, что США осуждают ракетные удары России по Украине и продолжат оказывать Киеву необходимую поддержку. В частности, в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским он пообещал предоставить современные средства противовоздушной обороны (ПВО). На фоне российской спецоперации Вашингтон активно поддерживает Киев поставками вооружения и денежными траншами. Однако в Конгрессе заявляли, что у налогоплательщиков Америки нет денег на помощь Украине в конфликте с РФ.