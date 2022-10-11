11 октября 2022

Курганские мобилизованные показали, как учатся стрелять. Видео

У мобилизованных курганцев начались учения по стрельбе на военном полигоне
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганских мобилизованных учат стрелять (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Курганцы, которых призвали на военную службу по частичной мобилизации, начали проходить учения по стрельбе на полигоне в поселке Елань Свердловской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили родственники военнослужащих.

«Роту, в которой служат в том числе курганские ребята, вывели на учебные стрельбы на полигон. Занятия проходят по несколько часов, учат обращаться с различным стрелковым оружием», — рассказали родные военнослужащих. Пока стрельбы у мобилизованных проходят из автоматов и пистолетов. Свободное от занятий время бойцы используют для отдыха.

Ранее URA.RU писало, что полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев договорился о спецподготовке для мобилизованных уральцев. Перед отправкой на фронт военнослужащих будут обучать ветераны боевых действий на Украине.

Указ о частичной мобилизации был подписан Владимиром Путиным 21 сентября. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО), объявленной 24 февраля. По словам президента страны, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация Украины. Для решения всех поставленных задач СВО планируют мобилизовать около 300 тысяч военнообязанных. По данным Минобороны РФ, в первую очередь в армию призовут тех граждан, которые прошли срочную службу, имеют боевой опыт и военно-учетные специальности.

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Курганцы, которых призвали на военную службу по частичной мобилизации, начали проходить учения по стрельбе на полигоне в поселке Елань Свердловской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили родственники военнослужащих. «Роту, в которой служат в том числе курганские ребята, вывели на учебные стрельбы на полигон. Занятия проходят по несколько часов, учат обращаться с различным стрелковым оружием», — рассказали родные военнослужащих. Пока стрельбы у мобилизованных проходят из автоматов и пистолетов. Свободное от занятий время бойцы используют для отдыха. Ранее URA.RU писало, что полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев договорился о спецподготовке для мобилизованных уральцев. Перед отправкой на фронт военнослужащих будут обучать ветераны боевых действий на Украине. Указ о частичной мобилизации был подписан Владимиром Путиным 21 сентября. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО), объявленной 24 февраля. По словам президента страны, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация Украины. Для решения всех поставленных задач СВО планируют мобилизовать около 300 тысяч военнообязанных. По данным Минобороны РФ, в первую очередь в армию призовут тех граждан, которые прошли срочную службу, имеют боевой опыт и военно-учетные специальности.
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