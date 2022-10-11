«Украина.ру»: ВМФ России ударили по Украине крылатыми ракетами с Каспия и Черного моря

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты
ВМФ РФ обстреливает Украину с Каспиского и Черного морей Фото:

Военно-морской флот России выпустил десятки крылатых ракет «Калибр» по инфраструктуре Украины с Каспийского и Черного морей. Об этом сообщают СМИ.

«ВМФ РФ выпустили 10 ракет „Калибр“ с Черного моря. Время к цели 30-40 минут», — пишет telegram-канал «Украина.ру». Со стороны Каспийского моря на Украину также летят более десяти ракет, уточняет СМИ.

О других прилетах со стороны России в течение дня сообщали главы областных военных администраций Украины:

  • Система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Одесской области. Там же звучат сирены, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гриневецкий, передает «Украина.ру».
  • В Хмельницкой области работает ПВО. Об этом заявил глава ОВА Сергей Гамалий.
  • По информации «Украина.ру», российские военные уничтожили Шепетовский железнодорожный узел в Хмельницкой области. Кроме того, удар был нанесен по ремонтному заводу, уточняют авторы.
  • Председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш предупредил об угрозе удара по региону. Жителям было рекомендовано немедленно пройти в укрытие.
  • Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил об атаках региона дронами-камикадзе типа «Shahed-136». По его словам, обстрелам также подвергся Баштанский район. Пострадавших в результате атаки нет, отметил Ким.

Ранее, 11 октября, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Множественные удары по инфраструктуре страны продолжаются с 10 октября.

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Военно-морской флот России выпустил десятки крылатых ракет «Калибр» по инфраструктуре Украины с Каспийского и Черного морей. Об этом сообщают СМИ. «ВМФ РФ выпустили 10 ракет „Калибр“ с Черного моря. Время к цели 30-40 минут», — пишет telegram-канал «Украина.ру». Со стороны Каспийского моря на Украину также летят более десяти ракет, уточняет СМИ. О других прилетах со стороны России в течение дня сообщали главы областных военных администраций Украины: Ранее, 11 октября, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Множественные удары по инфраструктуре страны продолжаются с 10 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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