«Украина.ру»: ВМФ России ударили по Украине крылатыми ракетами с Каспия и Черного моря

11 октября 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

ВМФ РФ обстреливает Украину с Каспиского и Черного морей Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Военно-морской флот России выпустил десятки крылатых ракет «Калибр» по инфраструктуре Украины с Каспийского и Черного морей. Об этом сообщают СМИ. «ВМФ РФ выпустили 10 ракет „Калибр“ с Черного моря. Время к цели 30-40 минут», — пишет telegram-канал «Украина.ру». Со стороны Каспийского моря на Украину также летят более десяти ракет, уточняет СМИ. О других прилетах со стороны России в течение дня сообщали главы областных военных администраций Украины: Система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Одесской области. Там же звучат сирены, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гриневецкий, передает «Украина.ру».

В Хмельницкой области работает ПВО. Об этом заявил глава ОВА Сергей Гамалий.

По информации «Украина.ру», российские военные уничтожили Шепетовский железнодорожный узел в Хмельницкой области. Кроме того, удар был нанесен по ремонтному заводу, уточняют авторы.

Председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш предупредил об угрозе удара по региону. Жителям было рекомендовано немедленно пройти в укрытие.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил об атаках региона дронами-камикадзе типа «Shahed-136». По его словам, обстрелам также подвергся Баштанский район. Пострадавших в результате атаки нет, отметил Ким. Ранее, 11 октября, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Множественные удары по инфраструктуре страны продолжаются с 10 октября.

Военно-морской флот России выпустил десятки крылатых ракет «Калибр» по инфраструктуре Украины с Каспийского и Черного морей. Об этом сообщают СМИ. «ВМФ РФ выпустили 10 ракет „Калибр“ с Черного моря. Время к цели 30-40 минут», — пишет telegram-канал «Украина.ру». Со стороны Каспийского моря на Украину также летят более десяти ракет, уточняет СМИ. О других прилетах со стороны России в течение дня сообщали главы областных военных администраций Украины: Ранее, 11 октября, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Множественные удары по инфраструктуре страны продолжаются с 10 октября.