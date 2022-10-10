Губернатор Моор изменил состав правительства Тюменской области

Глава Вагайского района Сидоренко вошел в состав президиума тюменского правительства

Сергей Сидоренко вошел в состав президиума правительства Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Вагайского района Сергей Сидоренко вошел в состав президиума правительства Тюменской области. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Включить в состав президиума правительства Тюменской области (на общественных началах) Сидоренко Сергея Михайловича, главу Вагайского района», — значится в документе. При этом из состава президиума исключен экс-руководитель муниципалитета Рамай Сингатулин.

Сидоренко был избран главой Вагайского района 3 октября. По информации властей, экс-глава Сингатулин не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок полномочий.