Губернатор Моор изменил состав правительства Тюменской области

Сергей Сидоренко вошел в состав президиума правительства Тюменской области
Глава Вагайского района Сергей Сидоренко вошел в состав президиума правительства Тюменской области. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Включить в состав президиума правительства Тюменской области (на общественных началах) Сидоренко Сергея Михайловича, главу Вагайского района», — значится в документе. При этом из состава президиума исключен экс-руководитель муниципалитета Рамай Сингатулин.
Сидоренко был избран главой Вагайского района 3 октября. По информации властей, экс-глава Сингатулин не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок полномочий.
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