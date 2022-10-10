10 октября 2022

Губернатор Моор изменил состав правительства Тюменской области

Глава Вагайского района Сидоренко вошел в состав президиума тюменского правительства
© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания. Тюмень, правительство тюменской области, тюмень, виды тюмени
Сергей Сидоренко вошел в состав президиума правительства Тюменской области Фото:

Глава Вагайского района Сергей Сидоренко вошел в состав президиума правительства Тюменской области. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Включить в состав президиума правительства Тюменской области (на общественных началах) Сидоренко Сергея Михайловича, главу Вагайского района», — значится в документе. При этом из состава президиума исключен экс-руководитель муниципалитета Рамай Сингатулин.

Сидоренко был избран главой Вагайского района 3 октября. По информации властей, экс-глава Сингатулин не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок полномочий.

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Глава Вагайского района Сергей Сидоренко вошел в состав президиума правительства Тюменской области. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации. «Включить в состав президиума правительства Тюменской области (на общественных началах) Сидоренко Сергея Михайловича, главу Вагайского района», — значится в документе. При этом из состава президиума исключен экс-руководитель муниципалитета Рамай Сингатулин. Сидоренко был избран главой Вагайского района 3 октября. По информации властей, экс-глава Сингатулин не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок полномочий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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