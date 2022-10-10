Мобилизованные разведчики из ЯНАО обратились к губернатору

Мобилизованные рассказали, что думают о поддержке от властей региона Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Ямальские разведчики, которые были мобилизованы и сейчас находятся на боевом слаживании в Тюмени, выразили благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову, замам главы региона, всем главам муниципалитетов, родительскому комитету и всем ямальцам, оказывающим поддержку призывникам. Об этом URA.RU сообщил один из разведчиков на условиях анонимности.

«Молодцы все ямальцы, родительский комитет, глава региона, его первый заместитель, главы городов. Хочется сказать спасибо за всю эту сплоченность от лица всех мобилизованных. Мы эту поддержку очень сильно ощущаем. За нас переживают. Ямальские пацаны это чувствуют. Нереальная поддержка. Спасибо огромное. Прям есть настрой ехать и воевать», — рассказал солдат.

Он сообщил, что все вопросы мобилизованных решают от начала до конца. Также разведчик отметил и оснащение — власти региона стараются по максимуму снабдить ямальских мобилизованных всем необходимым.

Ранее к призывникам в Тюмень приезжал замгубернатора Александр Мажаров. Он побывал у мобилизованных для проверки того, как они там живут. А также рассказал, какие вещи закупают власти региона для призывников. Частичная мобилизация в РФ началась 21 сентября, а с 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.