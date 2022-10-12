Байден захотел встретиться с Путиным, чтобы обсудить экс-баскетболистку УГМК Грайнер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
, байден
Джо Байден готов обсудить с Владимиром Путиным экс-баскетболистку УГМК Грайнер Фото:
новость из сюжета
Баскетболистку УГМК посадили за контрабанду наркотиков

Президент США Джо Байден готов встретиться с главой России Владимиром Путиным, чтобы обсудить осужденную за наркотики экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер. Об этом сообщил Байден в интервью телеканалу CNN.

«Я бы с ним встретился, если бы он пришел на G-20 и сказал, что хочет поговорить об освобождении Грайнер», — заявил Джо Байден. Ожидается, что президент США и Путин примут участие в саммите Большой двадцатки на Бали в ноябре.

Американскую экс-баскетболистку УГМК приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей за контрабанду наркотиков. Бриттни Грайнер задержали в марте в аэропорту Шереметьево — в ее багаже обнаружили капсулы с запрещенным в РФ гашишным маслом. Защита спортсменки уже оспорила приговор.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Президент США Джо Байден готов встретиться с главой России Владимиром Путиным, чтобы обсудить осужденную за наркотики экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер. Об этом сообщил Байден в интервью телеканалу CNN. «Я бы с ним встретился, если бы он пришел на G-20 и сказал, что хочет поговорить об освобождении Грайнер», — заявил Джо Байден. Ожидается, что президент США и Путин примут участие в саммите Большой двадцатки на Бали в ноябре. Американскую экс-баскетболистку УГМК приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей за контрабанду наркотиков. Бриттни Грайнер задержали в марте в аэропорту Шереметьево — в ее багаже обнаружили капсулы с запрещенным в РФ гашишным маслом. Защита спортсменки уже оспорила приговор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...