Байден захотел встретиться с Путиным, чтобы обсудить экс-баскетболистку УГМК Грайнер

Президент США Джо Байден готов встретиться с главой России Владимиром Путиным, чтобы обсудить осужденную за наркотики экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер. Об этом сообщил Байден в интервью телеканалу CNN.
«Я бы с ним встретился, если бы он пришел на G-20 и сказал, что хочет поговорить об освобождении Грайнер», — заявил Джо Байден. Ожидается, что президент США и Путин примут участие в саммите Большой двадцатки на Бали в ноябре.
Американскую экс-баскетболистку УГМК приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей за контрабанду наркотиков. Бриттни Грайнер задержали в марте в аэропорту Шереметьево — в ее багаже обнаружили капсулы с запрещенным в РФ гашишным маслом. Защита спортсменки уже оспорила приговор.
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Президент США Джо Байден готов встретиться с главой России Владимиром Путиным, чтобы обсудить осужденную за наркотики экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер. Об этом сообщил Байден в интервью телеканалу CNN. «Я бы с ним встретился, если бы он пришел на G-20 и сказал, что хочет поговорить об освобождении Грайнер», — заявил Джо Байден. Ожидается, что президент США и Путин примут участие в саммите Большой двадцатки на Бали в ноябре. Американскую экс-баскетболистку УГМК приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей за контрабанду наркотиков. Бриттни Грайнер задержали в марте в аэропорту Шереметьево — в ее багаже обнаружили капсулы с запрещенным в РФ гашишным маслом. Защита спортсменки уже оспорила приговор.