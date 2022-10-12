Байден захотел встретиться с Путиным, чтобы обсудить экс-баскетболистку УГМК Грайнер

12 октября 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

Джо Байден готов обсудить с Владимиром Путиным экс-баскетболистку УГМК Грайнер Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Баскетболистку УГМК посадили за контрабанду наркотиков Президент США Джо Байден готов встретиться с главой России Владимиром Путиным, чтобы обсудить осужденную за наркотики экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер. Об этом сообщил Байден в интервью телеканалу CNN. «Я бы с ним встретился, если бы он пришел на G-20 и сказал, что хочет поговорить об освобождении Грайнер», — заявил Джо Байден. Ожидается, что президент США и Путин примут участие в саммите Большой двадцатки на Бали в ноябре. Американскую экс-баскетболистку УГМК приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей за контрабанду наркотиков. Бриттни Грайнер задержали в марте в аэропорту Шереметьево — в ее багаже обнаружили капсулы с запрещенным в РФ гашишным маслом. Защита спортсменки уже оспорила приговор.

Президент США Джо Байден готов встретиться с главой России Владимиром Путиным, чтобы обсудить осужденную за наркотики экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер. Об этом сообщил Байден в интервью телеканалу CNN. «Я бы с ним встретился, если бы он пришел на G-20 и сказал, что хочет поговорить об освобождении Грайнер», — заявил Джо Байден. Ожидается, что президент США и Путин примут участие в саммите Большой двадцатки на Бали в ноябре. Американскую экс-баскетболистку УГМК приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей за контрабанду наркотиков. Бриттни Грайнер задержали в марте в аэропорту Шереметьево — в ее багаже обнаружили капсулы с запрещенным в РФ гашишным маслом. Защита спортсменки уже оспорила приговор.