Магнитогорец с позывным «Братишка» отправит квадрокоптеры на фронт челябинскому батальону

Техника из Магнитогорска позволит вести разведку на местности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Магнитогорец с позывным «Братишка» Евгений Чепурин организовал сбор средств на закупку биноклей и квадрокоптеров для челябинского батальона «Южноуралец», участвующего в спецоперации. Как сообщил URA.RU Чепурин, который является координатором штаба, в ближайшие дни посылка отправится на Донбасс.

«Закупили бинокли и квадрокоптер. Чтобы снять ограничения, действующие для гражданских девайсов, технику пришлось перепрограммировать», — уточнил URA.RU Чепурин.

Ограничения связаны с пределом допустимой высоты и с невозможностью пролета над аэродромами, другой военной инфраструктурой. Программисты помогли снять ограничения. Следом активисты приобретут еще два квадрокоптера.

Чепурин отметил, что грузы формируются исходя из заявок добровольцев. Связь держат с уполномоченным за контакты с гражданскими лицами, имеющим позывной «Юрист». Для сбора посылок требовались площади: при поддержке местных властей их нашли на базе педагогического техникума.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Целями названы денацификация и демилитаризация государства. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. 10 октября в ответ на теракт со взрывом Крымского моста РФ активизировала боевые действия и нанесла удары по объектам украинской инфраструктуры.