Женщину увезли на скорой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Беременная женщина пострадала в аварии, произошедшей в Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской. Об этом сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

«ДТП ул. Советская. Пострадала беременная девушка», — говорится в сообщении. Под постом отметили, что женщина управляла автомобилем Mazda и не заметила движущуюся по улице Советской машину KIA. «Девушка не заметила нас при развороте. Это с ее слов», — написала Julia Gennadievna.

В ГИБДД по ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске произошла серьезная авария. На улице Советская столкнулись автомобили ВАЗ и Hyundai. В результате ДТП оба водителя госпитализированы с травмами.