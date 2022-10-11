11 октября 2022
10 октября 2022

В ЯНАО в ДТП пострадала беременная женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
Женщину увезли на скорой Фото:

Беременная женщина пострадала в аварии, произошедшей в Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской. Об этом сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

«ДТП ул. Советская. Пострадала беременная девушка», — говорится в сообщении. Под постом отметили, что женщина управляла автомобилем Mazda и не заметила движущуюся по улице Советской машину KIA. «Девушка не заметила нас при развороте. Это с ее слов», — написала Julia Gennadievna.

В ГИБДД по ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске произошла серьезная авария. На улице Советская столкнулись автомобили ВАЗ и Hyundai. В результате ДТП оба водителя госпитализированы с травмами.

В Ноябрьске произошло ДТП

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Беременная женщина пострадала в аварии, произошедшей в Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской. Об этом сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП ул. Советская. Пострадала беременная девушка», — говорится в сообщении. Под постом отметили, что женщина управляла автомобилем Mazda и не заметила движущуюся по улице Советской машину KIA. «Девушка не заметила нас при развороте. Это с ее слов», — написала Julia Gennadievna. В ГИБДД по ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске произошла серьезная авария. На улице Советская столкнулись автомобили ВАЗ и Hyundai. В результате ДТП оба водителя госпитализированы с травмами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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