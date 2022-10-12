Политолог посоветовал, как усугубить энергетический кризис на Украине

12 октября 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

Систематические ракетные атаки на инфраструктуру могут поставить Украину в сложное положение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Только систематические недельные ракетные атаки на важнейшую энергетическую инфраструктуру Украины помогут поставить украинские власти в затруднительное положение. Об этом сообщил политолог Дмитрий Солонников. «Чтобы временные сложности стали постоянными, уничтожение инфраструктуры Украины, в том числе энергетической, тоже должно стать постоянным», — цитирует Солонникова Пятый канал. Он добавил, что пока Украина способна преодолевать возникающие сложности самостоятельно. В случае продолжения российских ударов по важной инфраструктуре, украинские власти могут начать обращаться за помощью к своим западным союзникам в решении проблем с восстановлением инфраструктуры. Российские войска 10 октября нанесли многочисленные удары по инфраструктурным и военным объектам Украины. На следующий день, 11 октября, главы нескольких областных военных администраций Украины сообщили об атаках со стороны Каспия и Черного моря. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Только систематические недельные ракетные атаки на важнейшую энергетическую инфраструктуру Украины помогут поставить украинские власти в затруднительное положение. Об этом сообщил политолог Дмитрий Солонников. «Чтобы временные сложности стали постоянными, уничтожение инфраструктуры Украины, в том числе энергетической, тоже должно стать постоянным», — цитирует Солонникова Пятый канал. Он добавил, что пока Украина способна преодолевать возникающие сложности самостоятельно. В случае продолжения российских ударов по важной инфраструктуре, украинские власти могут начать обращаться за помощью к своим западным союзникам в решении проблем с восстановлением инфраструктуры. Российские войска 10 октября нанесли многочисленные удары по инфраструктурным и военным объектам Украины. На следующий день, 11 октября, главы нескольких областных военных администраций Украины сообщили об атаках со стороны Каспия и Черного моря. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.