Политолог посоветовал, как усугубить энергетический кризис на Украине

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Мариуполь. Украина, флаг украины, донбасс, мариуполь
Систематические ракетные атаки на инфраструктуру могут поставить Украину в сложное положение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Только систематические недельные ракетные атаки на важнейшую энергетическую инфраструктуру Украины помогут поставить украинские власти в затруднительное положение. Об этом сообщил политолог Дмитрий Солонников.

«Чтобы временные сложности стали постоянными, уничтожение инфраструктуры Украины, в том числе энергетической, тоже должно стать постоянным», — цитирует Солонникова Пятый канал. Он добавил, что пока Украина способна преодолевать возникающие сложности самостоятельно. В случае продолжения российских ударов по важной инфраструктуре, украинские власти могут начать обращаться за помощью к своим западным союзникам в решении проблем с восстановлением инфраструктуры.

Российские войска 10 октября нанесли многочисленные удары по инфраструктурным и военным объектам Украины. На следующий день, 11 октября, главы нескольких областных военных администраций Украины сообщили об атаках со стороны Каспия и Черного моря. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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Только систематические недельные ракетные атаки на важнейшую энергетическую инфраструктуру Украины помогут поставить украинские власти в затруднительное положение. Об этом сообщил политолог Дмитрий Солонников. «Чтобы временные сложности стали постоянными, уничтожение инфраструктуры Украины, в том числе энергетической, тоже должно стать постоянным», — цитирует Солонникова Пятый канал. Он добавил, что пока Украина способна преодолевать возникающие сложности самостоятельно. В случае продолжения российских ударов по важной инфраструктуре, украинские власти могут начать обращаться за помощью к своим западным союзникам в решении проблем с восстановлением инфраструктуры. Российские войска 10 октября нанесли многочисленные удары по инфраструктурным и военным объектам Украины. На следующий день, 11 октября, главы нескольких областных военных администраций Украины сообщили об атаках со стороны Каспия и Черного моря. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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