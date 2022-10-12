В ЯНАО автокран сбил женщину на пешеходном переходе

Пострадавшая с травмами доставлена в больницу
В Новом Уренгое (ЯНАО) на улице Таежная автокран сбил женщину. Водитель не уступил пострадавшей, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.
«В результате ДТП пострадавшую доставили в городскую больницу. Подробности происшествия уточняются», — сообщает «Ямал-Медиа».
В настоящее время обстоятельства ДТП уточняются ГИБДД Нового Уренгоя (ЯНАО), комментарии будут получены позже.
Ранее URA.RU сообщало о беременной женщине пострадавшей в аварии, произошедшей в Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской. Серьезное ДТП произошло под Ноябрьском (ЯНАО), где столкнулись автомобили Mazda и Suzuki и водитель одной из иномарок вылетел через лобовое стекло.
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