В ЯНАО автокран сбил женщину на пешеходном переходе

13 октября 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Пострадавшая с травмами доставлена в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) на улице Таежная автокран сбил женщину. Водитель не уступил пострадавшей, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. «В результате ДТП пострадавшую доставили в городскую больницу. Подробности происшествия уточняются», — сообщает «Ямал-Медиа». В настоящее время обстоятельства ДТП уточняются ГИБДД Нового Уренгоя (ЯНАО), комментарии будут получены позже. Ранее URA.RU сообщало о беременной женщине пострадавшей в аварии, произошедшей в Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской. Серьезное ДТП произошло под Ноябрьском (ЯНАО), где столкнулись автомобили Mazda и Suzuki и водитель одной из иномарок вылетел через лобовое стекло.

В Новом Уренгое (ЯНАО) на улице Таежная автокран сбил женщину. Водитель не уступил пострадавшей, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. «В результате ДТП пострадавшую доставили в городскую больницу. Подробности происшествия уточняются», — сообщает «Ямал-Медиа». В настоящее время обстоятельства ДТП уточняются ГИБДД Нового Уренгоя (ЯНАО), комментарии будут получены позже. Ранее URA.RU сообщало о беременной женщине пострадавшей в аварии, произошедшей в Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской. Серьезное ДТП произошло под Ноябрьском (ЯНАО), где столкнулись автомобили Mazda и Suzuki и водитель одной из иномарок вылетел через лобовое стекло.