12 октября 2022
11 октября 2022

В ЯНАО автокран сбил женщину на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецтренировка по ликвидации последствий ДТП. Магнитогорск, фельдшер, пациент, медик, машина скорой медицинской помощи
Пострадавшая с травмами доставлена в больницу Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на улице Таежная автокран сбил женщину. Водитель не уступил пострадавшей, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

«В результате ДТП пострадавшую доставили в городскую больницу. Подробности происшествия уточняются», — сообщает «Ямал-Медиа».

В настоящее время обстоятельства ДТП уточняются ГИБДД Нового Уренгоя (ЯНАО), комментарии будут получены позже.

Ранее URA.RU сообщало о беременной женщине пострадавшей в аварии, произошедшей в Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской. Серьезное ДТП произошло под Ноябрьском (ЯНАО), где столкнулись автомобили Mazda и Suzuki и водитель одной из иномарок вылетел через лобовое стекло.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на улице Таежная автокран сбил женщину. Водитель не уступил пострадавшей, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. «В результате ДТП пострадавшую доставили в городскую больницу. Подробности происшествия уточняются», — сообщает «Ямал-Медиа». В настоящее время обстоятельства ДТП уточняются ГИБДД Нового Уренгоя (ЯНАО), комментарии будут получены позже. Ранее URA.RU сообщало о беременной женщине пострадавшей в аварии, произошедшей в Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской. Серьезное ДТП произошло под Ноябрьском (ЯНАО), где столкнулись автомобили Mazda и Suzuki и водитель одной из иномарок вылетел через лобовое стекло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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