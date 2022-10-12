Депутат челябинского района отказался от брони и собрался на фронт

13 октября 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Константин Сметанин ждет информации от военкомата по отправке Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат Совета депутатов Нязепетровского городского поселения Челябинской области Константин Сметанин отказался от депутатской брони, и собрался на фронт. Как он сообщил URA.RU, он написал заявление в военкомате, и уже подготовил вещи для отправки. «Я отказался от брони, которая у меня имеется, и написал заявление о мобилизации. Я буду мобилизован на общих основаниях. Может я хуже профессиональных военных, но я ничем не хуже тех ребят, которых сейчас забирают. Я так же, как и они, могу внести свой вклад в нашу общую победу», — сообщил URA.RU Сметанин. По словам депутата на его решение повлияло несколько причин. Одной из них Сметанин назвал свою работу в районном доме культуры. На протяжение шести лет он рассказывал жителям о великих людях и их подвигах, о том, что они сделали для своей страны. Эта патриотическая нотка отложилась на нем, и он принял решение мобилизоваться. «Нет какой-то одной причины, почему я принял такое решение. Такой же след оставило мое воспитание. Мой отец меня воспитывал всегда так, что, родину нужно защищать, если это необходимо. Еще одной причиной является то, что я поддерживаю решение нашего президента. Ну и мне нравится то, как я живу, как развивается наша страна, мой уровень жизни. Вот за тот уровень жизни, который есть у меня, у моей семьи, у моих близких, я готов бороться», — добавил Сметанин. Депутат рассказал, что у него были мысли поехать добровольцем в Донбасс в 2014—2015 годах. Тогда на эти территории оказывалась сильная агрессия со стороны Украины. Но тогда он был очень молод, и не знал, что станет с его семьей, не знал, кто о ней позаботится. Сметанин признался, что ощущал страх перед неизвестностью. Сейчас он смог перебороть этот страх, и принять такое решение. О призыве в рамках частичной мобилизации депутатов местного уровня из восьми муниципалитетов Челябинской области сообщил губернатор Алексей Текслер. По словам главы региона, несколько из них добровольно приняли такое решение. Так, например, председатель Собрания депутатов Локомотивного городского Эдуард Ананьев написал заявление в военкомат, и уже получил повестку. Депутат и председатель Подовинного сельсовета Андрей Брусков записался добровольцем, и уже находится в Ростовской области, где проходит боевое слаживание. А депутат Янгельского сельсовета Сергей Радаев ждет отправки в зону боевых действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Совета депутатов Нязепетровского городского поселения Челябинской области Константин Сметанин отказался от депутатской брони, и собрался на фронт. Как он сообщил URA.RU, он написал заявление в военкомате, и уже подготовил вещи для отправки. «Я отказался от брони, которая у меня имеется, и написал заявление о мобилизации. Я буду мобилизован на общих основаниях. Может я хуже профессиональных военных, но я ничем не хуже тех ребят, которых сейчас забирают. Я так же, как и они, могу внести свой вклад в нашу общую победу», — сообщил URA.RU Сметанин. По словам депутата на его решение повлияло несколько причин. Одной из них Сметанин назвал свою работу в районном доме культуры. На протяжение шести лет он рассказывал жителям о великих людях и их подвигах, о том, что они сделали для своей страны. Эта патриотическая нотка отложилась на нем, и он принял решение мобилизоваться. «Нет какой-то одной причины, почему я принял такое решение. Такой же след оставило мое воспитание. Мой отец меня воспитывал всегда так, что, родину нужно защищать, если это необходимо. Еще одной причиной является то, что я поддерживаю решение нашего президента. Ну и мне нравится то, как я живу, как развивается наша страна, мой уровень жизни. Вот за тот уровень жизни, который есть у меня, у моей семьи, у моих близких, я готов бороться», — добавил Сметанин. Депутат рассказал, что у него были мысли поехать добровольцем в Донбасс в 2014—2015 годах. Тогда на эти территории оказывалась сильная агрессия со стороны Украины. Но тогда он был очень молод, и не знал, что станет с его семьей, не знал, кто о ней позаботится. Сметанин признался, что ощущал страх перед неизвестностью. Сейчас он смог перебороть этот страх, и принять такое решение. О призыве в рамках частичной мобилизации депутатов местного уровня из восьми муниципалитетов Челябинской области сообщил губернатор Алексей Текслер. По словам главы региона, несколько из них добровольно приняли такое решение. Так, например, председатель Собрания депутатов Локомотивного городского Эдуард Ананьев написал заявление в военкомат, и уже получил повестку. Депутат и председатель Подовинного сельсовета Андрей Брусков записался добровольцем, и уже находится в Ростовской области, где проходит боевое слаживание. А депутат Янгельского сельсовета Сергей Радаев ждет отправки в зону боевых действий.