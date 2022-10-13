Глава «Газпрома» Миллер: новые нитки «Турецкого потока» оснастят российскими турбинами

13 октября 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Новые нитки «Турецкого потока» оснастят отечественными турбинами, заявил Алексей Миллер Фото: Владимир Андреев © URA.RU На возможных новых нитках газопровода «Турецкий поток» будут установлены турбины российского производства. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Что касается турбин, конечно же, это будут турбины российского производства, конечно же, та ситуация, которая сложилась на компрессорной станции „Портовая“ с турбинами компании Siemens, когда, извините, у компании Siemens есть только один завод для капитального ремонта в Канаде, которая ввела санкции», — сказал Алексей Миллер в интервью Первому каналу. Он отметил, что сегодня нет ни одной работающей турбины на компрессорной станции «Портовая», из-за чего появляются трудности с вопросом восстановления «Северного потока — 1». Говоря о новых нитках «Турецкого потока», глава «Газпрома» не стал уточнять, сколько их планируется построить. По его словам, для начала следует определиться с объемом, который будет поступать по новым ниткам газопровода. Ранее президент России Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Эрдогану построить в Турции газовый хаб. К такому решению он пришел из-за диверсий на «Северных потоках», которые назвал терактом. Путин отметил, что Турция оказалась самым надежным партнером РФ, приближенным к Западу.

На возможных новых нитках газопровода «Турецкий поток» будут установлены турбины российского производства. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Что касается турбин, конечно же, это будут турбины российского производства, конечно же, та ситуация, которая сложилась на компрессорной станции „Портовая“ с турбинами компании Siemens, когда, извините, у компании Siemens есть только один завод для капитального ремонта в Канаде, которая ввела санкции», — сказал Алексей Миллер в интервью Первому каналу. Он отметил, что сегодня нет ни одной работающей турбины на компрессорной станции «Портовая», из-за чего появляются трудности с вопросом восстановления «Северного потока — 1». Говоря о новых нитках «Турецкого потока», глава «Газпрома» не стал уточнять, сколько их планируется построить. По его словам, для начала следует определиться с объемом, который будет поступать по новым ниткам газопровода. Ранее президент России Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Эрдогану построить в Турции газовый хаб. К такому решению он пришел из-за диверсий на «Северных потоках», которые назвал терактом. Путин отметил, что Турция оказалась самым надежным партнером РФ, приближенным к Западу.