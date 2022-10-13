Блогер из ЯНАО сейчас проходит военную подготовку Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Ямальский блогер Антон Малайко, который был мобилизован и сейчас проходит военную подготовку, намекнул «военным дизайнерам» на то, что тексты на стендах с наглядной агитацией не читаемы. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Кажется, текст тяжело читается… Или это моя профессиональная деформация, или военным дизайнерам есть над чем поработать», — написал Малайко.

Блогер прикрепил к своему посту фото, на которых видно, что текст на стендах с наглядной агитацией сливается с фоном. Дизайнеры выбрали для темного фона буквы черного цвета. Связаться с самим Малайко, чтобы уточнить, где конкретно находится такая агитация не удалось — он закрыл возможность написания личных сообщений в соцсетях.

Ранее Малайко показывал наполнение своей аптечки. Она занимала у него половину рюкзака. Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. С 24 февраля российская армия проводит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины.