13 октября 2022
12 октября 2022

Мобилизованный блогер из ЯНАО дал совет военным дизайнерам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Блогер из ЯНАО сейчас проходит военную подготовку Фото:

Ямальский блогер Антон Малайко, который был мобилизован и сейчас проходит военную подготовку, намекнул «военным дизайнерам» на то, что тексты на стендах с наглядной агитацией не читаемы. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Кажется, текст тяжело читается… Или это моя профессиональная деформация, или военным дизайнерам есть над чем поработать», — написал Малайко.

Блогер прикрепил к своему посту фото, на которых видно, что текст на стендах с наглядной агитацией сливается с фоном. Дизайнеры выбрали для темного фона буквы черного цвета. Связаться с самим Малайко, чтобы уточнить, где конкретно находится такая агитация не удалось — он закрыл возможность написания личных сообщений в соцсетях.

Ранее Малайко показывал наполнение своей аптечки. Она занимала у него половину рюкзака. Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. С 24 февраля российская армия проводит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины.

Фото:

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Ямальский блогер Антон Малайко, который был мобилизован и сейчас проходит военную подготовку, намекнул «военным дизайнерам» на то, что тексты на стендах с наглядной агитацией не читаемы. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Кажется, текст тяжело читается… Или это моя профессиональная деформация, или военным дизайнерам есть над чем поработать», — написал Малайко. Блогер прикрепил к своему посту фото, на которых видно, что текст на стендах с наглядной агитацией сливается с фоном. Дизайнеры выбрали для темного фона буквы черного цвета. Связаться с самим Малайко, чтобы уточнить, где конкретно находится такая агитация не удалось — он закрыл возможность написания личных сообщений в соцсетях. Ранее Малайко показывал наполнение своей аптечки. Она занимала у него половину рюкзака. Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. С 24 февраля российская армия проводит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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