Курганский боец из зоны СВО рассказал, что спасет жизнь в бою

Военнослужащий из Курганской области посоветовал брать в бой леденцы и конфеты

24 октября 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Курганец посоветовал мобилизованным брать в бой леденцы и конфеты (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец из Кургана, участвующий в спецоперации на Украине, посоветовал мобилизованным землякам брать с собой леденцы и конфеты на случай, если в ходе затяжных боев у них кончатся сухпайки. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Советую мобилизованным ребятам брать с собой в бой какие-нибудь конфеты или сосалки [леденцы — прим.ред.]. Их всегда нужно держать в кармане. Потому что в бою бывает так, что под сильными обстрелами порой по 2-3 дня может не быть сухпайков. В такие моменты конфеты помогут убавить чувство голода и даже спасти жизнь», — сказал курганский боец. Ранее URA.RU писало, что курганский боец СВО посоветовал мобилизованным делать маленькие окопы и укрываться от дронов возле деревьев. Также сообщалось, что доброволец-артиллерист из Курганской области посоветовал землякам изучать медицину, меньше кушать перед боем и запасаться жгутами. О начале специальной военной операции стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. 21 сентября был подписан указ о частичной мобилизации.

Боец из Кургана, участвующий в спецоперации на Украине, посоветовал мобилизованным землякам брать с собой леденцы и конфеты на случай, если в ходе затяжных боев у них кончатся сухпайки. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Советую мобилизованным ребятам брать с собой в бой какие-нибудь конфеты или сосалки [леденцы — прим.ред.]. Их всегда нужно держать в кармане. Потому что в бою бывает так, что под сильными обстрелами порой по 2-3 дня может не быть сухпайков. В такие моменты конфеты помогут убавить чувство голода и даже спасти жизнь», — сказал курганский боец. Ранее URA.RU писало, что курганский боец СВО посоветовал мобилизованным делать маленькие окопы и укрываться от дронов возле деревьев. Также сообщалось, что доброволец-артиллерист из Курганской области посоветовал землякам изучать медицину, меньше кушать перед боем и запасаться жгутами. О начале специальной военной операции стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. 21 сентября был подписан указ о частичной мобилизации.