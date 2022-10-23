Курганский боец из зоны СВО рассказал, что спасет жизнь в бою

Боец из Кургана, участвующий в спецоперации на Украине, посоветовал мобилизованным землякам брать с собой леденцы и конфеты на случай, если в ходе затяжных боев у них кончатся сухпайки. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«Советую мобилизованным ребятам брать с собой в бой какие-нибудь конфеты или сосалки [леденцы — прим.ред.]. Их всегда нужно держать в кармане. Потому что в бою бывает так, что под сильными обстрелами порой по 2-3 дня может не быть сухпайков. В такие моменты конфеты помогут убавить чувство голода и даже спасти жизнь», — сказал курганский боец.
Ранее URA.RU писало, что курганский боец СВО посоветовал мобилизованным делать маленькие окопы и укрываться от дронов возле деревьев. Также сообщалось, что доброволец-артиллерист из Курганской области посоветовал землякам изучать медицину, меньше кушать перед боем и запасаться жгутами.
О начале специальной военной операции стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. 21 сентября был подписан указ о частичной мобилизации.
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