23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Курганский боец из зоны СВО рассказал, что спасет жизнь в бою

Военнослужащий из Курганской области посоветовал брать в бой леденцы и конфеты
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Курганец посоветовал мобилизованным брать в бой леденцы и конфеты (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец из Кургана, участвующий в спецоперации на Украине, посоветовал мобилизованным землякам брать с собой леденцы и конфеты на случай, если в ходе затяжных боев у них кончатся сухпайки. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Советую мобилизованным ребятам брать с собой в бой какие-нибудь конфеты или сосалки [леденцы — прим.ред.]. Их всегда нужно держать в кармане. Потому что в бою бывает так, что под сильными обстрелами порой по 2-3 дня может не быть сухпайков. В такие моменты конфеты помогут убавить чувство голода и даже спасти жизнь», — сказал курганский боец.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец СВО посоветовал мобилизованным делать маленькие окопы и укрываться от дронов возле деревьев. Также сообщалось, что доброволец-артиллерист из Курганской области посоветовал землякам изучать медицину, меньше кушать перед боем и запасаться жгутами.

О начале специальной военной операции стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. 21 сентября был подписан указ о частичной мобилизации.

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Боец из Кургана, участвующий в спецоперации на Украине, посоветовал мобилизованным землякам брать с собой леденцы и конфеты на случай, если в ходе затяжных боев у них кончатся сухпайки. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Советую мобилизованным ребятам брать с собой в бой какие-нибудь конфеты или сосалки [леденцы — прим.ред.]. Их всегда нужно держать в кармане. Потому что в бою бывает так, что под сильными обстрелами порой по 2-3 дня может не быть сухпайков. В такие моменты конфеты помогут убавить чувство голода и даже спасти жизнь», — сказал курганский боец. Ранее URA.RU писало, что курганский боец СВО посоветовал мобилизованным делать маленькие окопы и укрываться от дронов возле деревьев. Также сообщалось, что доброволец-артиллерист из Курганской области посоветовал землякам изучать медицину, меньше кушать перед боем и запасаться жгутами. О начале специальной военной операции стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. 21 сентября был подписан указ о частичной мобилизации.
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