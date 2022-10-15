Зеленский признал крайне тяжелое положение ВСУ под Артемовском в ДНР

В окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется несколько дней. В этом признался украинский президент Владимир Зеленский.
«Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Самое тяжелое — Бахмутское направление, как и в предыдущие дни, держим позиции», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
Российские военные освободили ЛНР и большую часть ДНР в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В результате прошедших там референдумов территории вошли в состав РФ. 13 октября стало известно, что Союзные силы Донбасса освободили Опытное и Иванград. Эти населенные пункты находятся под Артемовском. Также российские военные отбили атаки украинской армии на Купянском, Луганском и Запорожском направлениях. Старший лейтенант 58-й отдельной украинской мотопехотной бригады Олег Рожковский сообщал, что ВСУ несут большие потери в районе Артемовска и отказываются выходить на передовую линию фронта.
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В окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется несколько дней. В этом признался украинский президент Владимир Зеленский. «Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Самое тяжелое — Бахмутское направление, как и в предыдущие дни, держим позиции», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Российские военные освободили ЛНР и большую часть ДНР в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В результате прошедших там референдумов территории вошли в состав РФ. 13 октября стало известно, что Союзные силы Донбасса освободили Опытное и Иванград. Эти населенные пункты находятся под Артемовском. Также российские военные отбили атаки украинской армии на Купянском, Луганском и Запорожском направлениях. Старший лейтенант 58-й отдельной украинской мотопехотной бригады Олег Рожковский сообщал, что ВСУ несут большие потери в районе Артемовска и отказываются выходить на передовую линию фронта.