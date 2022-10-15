Курганские мобилизованные готовятся к ремонту боевой техники в Елани

Глава курганского округа передал мобилизованным в Елань сварочные аппараты, домкраты и наборы ключей

Оборудование требуется мобилизованным для работы со спецтехникой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Глава Половинского муниципального округа (Курганская область) Вадим Меньщиков доставил в учебный центр Елани посылку мобилизованным зауральцам на общую сумму 180 тысяч рублей. Об этом он рассказал на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Предварительно курганский глава поинтересовался у военнослужащих, с которыми администрация округа поддерживает постоянную связь, в чем они сейчас нуждаются.

«Часть наших ребят готовится ремонтировать боевую технику, и они очень порадовались доставленному оборудованию: сварке, домкратам, наборам ключей и многому другому. На закуп этого потрачено около 120 тысяч рублей, которые собраны благотворительным фондом, действующим в нашем округе», — написал Меньщиков.

Также мобилизованным были переданы сапоги, теплое белье, складные ложки-вилки, налобные фонарики, наборы медикаментов и средства для оказания первой помощи. На это было потрачено еще 60 тысяч рублей. К посылке прилагались рисунки, специально подготовленные юными волонтерами половинского детского сада «Березка».

Вадим Меньщиков отметил, что его «земляки держатся очень дружно, у них уже создалось определенное половинское братство». Он также напомнил, что скоро бойцы получат дополнительно продовольствие и экипировку из региона. В понедельник 17 октября власти Кургана доставят в Елань большой гуманитарный груз для мобилизованных.

Ранее URA.RU писало, что из бюджета Курганской области выделили 30 млн рублей на приобретение снаряжения и экипировки. Порядка 8 млн рублей уже направлено на оказание первичной поддержки семьям мобилизованных. Также корреспонденты агентства сообщали, что призывникам, отправленным в рамках частичной мобилизации из Половинского округа выдали продовольствие в дорогу и кнопочные телефоны.

Указ о частичной мобилизации в стране подписал президент РФ Владимир Путин 21 сентября. По плану Минобороны, призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов.