Курганцам рассказали, как мобилизованным отсрочить платежи по денежному займу

Семьи мобилизованных в Курганской области имеют право на кредитные каникулы

Заявление об отсрочке платежей могут подать как сами мобилизованные, так и их родственники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Право на отсрочку платежей по займам имеют граждане (жители Курганской области в их числе), которые до мобилизации либо участия в специальной военной операции (СВО) взяли ипотеку или любой другой вид потребительского кредита. Таким же правом могут воспользоваться и члены семей мобилизованных, поясняет управляющий курганским отделением Банка России Евгений Немчинов.

«Кредитные каникулы распространяются на срок службы по контракту либо участия в СВО, плюс 30 дней. Граждане могут обратиться за предоставлением кредитных каникул до конца 2023 года. Для этого требуется в любой доступной форме обратиться в банк или микрофинансовую организацию», — интервью с Немчиновым опубликовано в telegram-канале правительства региона.

Военнослужащий должен предоставить справку, подтверждающую, что он является участником СВО. Если это сделать затруднительно, то компания сама сможет обратиться с запросом в Минобороны РФ. В случае, если и такой вариант развития событий не подходит, заемщик может предоставить необходимый пакет документов после окончания участия в спецоперации. Следует помнить, что если за заемщика подают документы члены его семьи, то при себе необходимо иметь заверенное подтверждение родства.

Кредитор имеет право отказать лишь в одном случае. Если участие гражданина в СВО не подтвердится.

«Если в течение 15 дней гражданин не получает информацию об отказе, считается, что кредитные каникулы предоставлены с момента обращения. После этого банк либо микрофинансовая организация направляет новый график платежей заемщику. Пока действуют кредитные каникулы, никакие штрафы на просроченную задолженность не начисляются. Но проценты по кредиту продолжают начисляться», — добавил Евгений Немчинов.

За более детальной информацией или в случае нарушения законных прав гражданам рекомендовано обращаться в интернет-приемную Банка России. Либо сообщить о проблеме по телефону, указанному на официальном сайте.

Российские военные участвуют в спецоперации с 24 февраля. Президент страны Владимир Путин неоднократно заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита населения Донбасса. В конце сентября в РФ объявили частичную мобилизацию. А уже в начале октября глава государства подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО.