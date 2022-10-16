16 октября 2022

Евродепутат Макаллистер предложил давать современное оружие Украине в аренду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страйкбол. Тюмень, автомат, боевики, оружие, ополченцы, страйкбол, стрелок
Дальнейшие поставки оружия на Украину могут быть на условиях аренды, заявил Дэвид Макаллистер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чтобы решить проблему с поставками вооружений на Украину, страны Запада могут отправлять оружие Киеву с условием возврата. Такое предложение сделал депутат Европейского парламента Дэвид Макаллистер.

«Для дальнейшей поддержки предложение Европарламента заключается в том, чтобы Украина временно одолжила современное оружие у Запада. ЕС мог бы выделить средства для оплаты расходов на аренду», — передает слова Дэвида Макаллистера немецкая газета Die Zeit.

Страны Запада поставляют Киеву вооружение в связи со спецоперацией РФ на Украине. Телеканал Fox News сообщал, что США готовятся замедлить поставки оружия на Украину из-за риска возникновения дефицита. В Германии выступили против передачи современных систем ПВО Киеву и потребовали защитить сначала себя. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о «красных линиях» из-за поставок вооружений на Украину.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чтобы решить проблему с поставками вооружений на Украину, страны Запада могут отправлять оружие Киеву с условием возврата. Такое предложение сделал депутат Европейского парламента Дэвид Макаллистер. «Для дальнейшей поддержки предложение Европарламента заключается в том, чтобы Украина временно одолжила современное оружие у Запада. ЕС мог бы выделить средства для оплаты расходов на аренду», — передает слова Дэвида Макаллистера немецкая газета Die Zeit. Страны Запада поставляют Киеву вооружение в связи со спецоперацией РФ на Украине. Телеканал Fox News сообщал, что США готовятся замедлить поставки оружия на Украину из-за риска возникновения дефицита. В Германии выступили против передачи современных систем ПВО Киеву и потребовали защитить сначала себя. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о «красных линиях» из-за поставок вооружений на Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...