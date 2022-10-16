Евродепутат Макаллистер предложил давать современное оружие Украине в аренду

Чтобы решить проблему с поставками вооружений на Украину, страны Запада могут отправлять оружие Киеву с условием возврата. Такое предложение сделал депутат Европейского парламента Дэвид Макаллистер.
«Для дальнейшей поддержки предложение Европарламента заключается в том, чтобы Украина временно одолжила современное оружие у Запада. ЕС мог бы выделить средства для оплаты расходов на аренду», — передает слова Дэвида Макаллистера немецкая газета Die Zeit.
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Чтобы решить проблему с поставками вооружений на Украину, страны Запада могут отправлять оружие Киеву с условием возврата. Такое предложение сделал депутат Европейского парламента Дэвид Макаллистер. «Для дальнейшей поддержки предложение Европарламента заключается в том, чтобы Украина временно одолжила современное оружие у Запада. ЕС мог бы выделить средства для оплаты расходов на аренду», — передает слова Дэвида Макаллистера немецкая газета Die Zeit. Страны Запада поставляют Киеву вооружение в связи со спецоперацией РФ на Украине. Телеканал Fox News сообщал, что США готовятся замедлить поставки оружия на Украину из-за риска возникновения дефицита. В Германии выступили против передачи современных систем ПВО Киеву и потребовали защитить сначала себя. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о «красных линиях» из-за поставок вооружений на Украину.