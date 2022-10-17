Директор филиала предприятия Росгвардии в ЯНАО присвоил 3,1 млн рублей

Росгвардия в ЯНАО попала в очередной коррупционный скандал Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Директор филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии нанимал фиктивных сотрудников, а их зарплаты присваивал себе — с 2016 по 2020 год он украл 3,1 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа.

«Установлено, что в период с 2016 года по 2020 год должностное лицо [директор филиала ФГУП „Охрана“ Росгвардии] незаконно давало неосведомленным работникам учреждения устные указания о фиктивном трудоустройстве лиц. Денежные средства, которые направлялись на выплату заработной платы, он обратил в своем собственность. Общая сумма причиненного ущерба составила 3,1 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что частично директор филиала возместил ущерб, возместив 1,2 млн рублей. Суд лишил обвиняемого свободы условно на полтора года, а еще три дал в качестве испытательного срока. Также прокуратура подала в суд на директора филиала, чтобы он возместил оставшуюся сумму. Иск был удовлетворен.

Оперативно получить комментарий в ямальском управлении Росгвардии не удалось. Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии похитили 262 млн рублей, выделенных на охрану порта Саббета в ЯНАО.

Обновлено в 11:54

В ямальском управлении Росгвардии сообщили, что ФГУП «Охрана» Росгвардии отдельная от управления Росгвардии структура.