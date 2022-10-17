Курганцы получат штрафы за неправильное использование квадрокоптеров

По словам мэрии, владельцы квадрокоптеров обязаны регистрировать свои аппараты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане владельцы квадрокоптера рискуют получить штрафы, если управляют незарегистрированным аппаратом без опознавательных знаков и без необходимого разрешения. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«В соответствии с Воздушным кодексом РФ, на БВС с максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг, ввезенные в Российскую Федерацию или произведенные в РФ, наносятся учетные опознавательные знаки. Предусмотрено административное наказание за управление беспилотным воздушным судном, не поставленным на государственный учет и не прошедшим государственной регистрации, а также за допуск к полету воздушного судна, которое не имеет учетного опознавательного знака», — указано в сообщении.

Также владелец квадрокоптера обязан предоставить план полета в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и получить разрешение на использование воздушного пространства, если у него отсутствует бесприборный визуальный контакт, полет запланирован в темное время суток, его высота от 150 м и выше, и полет будет проводиться в охраняемых зонах и над местами публичных мероприятий. Если курганец владеет квадрокоптером массой не менее 250 грамм, и он хочет совершить полет над населенным пунктом, то обязан получить разрешение у представителей органа местного самоуправления.

Ранее жителя Кургана оштрафовали за запуск незарегистрированного квадрокоптера над футбольным полем. За это правонарушение грозит штраф в размере от 2000 до 2500 рублей и лишение права управления аппаратом на год.